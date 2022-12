Catania-Real Aversa, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie D

Domani pomeriggio, alle ore 14.30, allo stadio “Massimino”, si disputerà il match Catania-Real Aversa, valido per la 15.a giornata del girone I di Serie D. Prima di scoprire dove vedere Catania-Real Aversa in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

Il Catania è primo in classifica in questo girone I di Serie D con 36 punti (11 vittorie e 3 pareggi) ed è reduce dal pareggio esterno contro la Sancataldese (1-1). Il Real Aversa, invece, ha 19 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte) e nell’ultimo turno di campionato ha pareggiato 1-1 contro il Trapani.

Catania-Real Aversa sarà diretta da Simone Gavini di Aprilia, coaudiuvato da Andrea Romagnoli di Albano Laziale e Gian Marco Cardinali di Perugia.

Le probabili formazioni di Catania-Real Aversa

CATANIA (4-3-3): Bethers; Castellini, Lorenzini, Somma, Rapisarda; Palermo, Lodi, Vitale; De Luca, Sarao, Sarno. All. Ferraro.

REAL AVERSA (4-3-3): Russo; Schiavi, Nespoli, Bonfini, Crispino; Formicola, Falivene, Russo; Cavallo, Gassama, Scognamiglio. All. Maschio.

Dove vedere Catania-Real Aversa, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Catania-Real Aversa, valido per la 15.a giornata del girone I del campionato di Serie D, sarà trasmesso gratuitamente su Telecolor, emittente televisiva visibile in Sicilia sul digitale terrestre. Il match sarà visibile anche in streaming sul sito “LaSiciliaWeb”, sito che dedica uno spazio allo streaming del canale Telecolor.