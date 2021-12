FIRENZE – Concorsi per assumere medici e infermieri: le informazioni. L’Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale della Toscana (Estar), con sede a Firenze, bandisce 110 assunzioni a tempo indeterminato di dirigenti nella disciplina di Radiodiagnostica.

Ci si può candidare fino al 13 gennaio 2022, con il modulo consultabile a questa QUI. Bisogna essere in possesso della cittadinanza italiana di uno dei Paesi dell’Unione Europea, avere una laurea in Medicina e Chirurgia, essere specializzati in Radiodiagnostica o in una delle discipline equipollenti, essere iscritti all’albo dei Medici Chirurghi e far parte dell’elettorato attivo.

Verranno valutati i titoli e bisognerà superare tre prove d’esame: una scritta, una pratica e una orale. Tutte le successive comunicazioni verranno pubblicate sul sito Internet dell’Estar. La Asl AL di Alessandria, invece, seleziona 139 infermieri per assunzioni a tempo indeterminato. I posti saranno distribuiti come segue: 59 per l’Asl AL; 50 per l’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria; 30 per l’Asl AT.

Bisogna essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, far parte dell’elettorato attivo e avere la laurea in Infermieristica o un diploma universitario equipollente, essere iscritti all’albo professionale. Bando e domanda.