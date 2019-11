Concorso Agenzia delle Entrate 2020 dirigenti

Concorso pubblico 2020 Agenzia delle Entrate: reclutamento di 160 dirigenti seconda fascia

Agenzia delle Entrate: in arrivo, a Gennaio 2020, il calendario relativo al concorso pubblico per 160 dirigenti; 150 unità per il sostegno all’attività di gestione dei contenziosi più altri 10 per i servizi catastali.

Concorso pubblico Agenzia delle Entrate 2020 150 dirigenti

Prevede il reclutamento di 150 dirigenti di seconda fascia; le unità verranno destinate in via prioritaria in uffici preposti ad attività di gestione ed anche riscossione del contenzioso tributario.

Alla provincia autonoma di Bolzano è riservato 1 dei 150 posti messi a concorso; mentre il 50% dei suddetti posti è riservato al personale di ruolo:

assunto mediante pubblico concorso ;

; in servizio presso l’ Agenzia delle Entrate alla data del termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione;

alla data del termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione; inoltre con almeno 10 anni di anzianità nella terza area funzionale, senza demerito, come previsto dall’articolo 1, comma 93, lett. e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il titoli di studio necessari per partecipare al concorso sono:

il diploma di laurea (DL) (ordinamento previgente al decreto ministeriale 03/11/1999, n.509);

ed anche la laurea specialistica (LS), o magistrale (LM) conseguita presso un’università statale della Repubblica italiana o presso un’università non statale abilitata.

Qui il testo del Provvedimento numero 15513 del 21 gennaio 2019.

Concorso pubblico Agenzia delle Entrate 2020 10 dirigenti

Prevede il reclutamento di 10 dirigenti di seconda fascia; dunque, le unità verranno destinate in via prioritaria in uffici preposti ad attività di gestione di servizi catastali di competenza dell’Agenzia delle Entrate. Il 50% dei suddetti posti è riservato al personale di ruolo:

assunto mediante pubblico concorso ;

; e in servizio presso l’ Agenzia delle entrate alla data del termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione;

alla data del termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione; inoltre con almeno 10 anni di anzianità nella terza area funzionale, senza demerito, come previsto dall’articolo 1, comma 93, lett. e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

I titoli di studio necessari per la partecipazione al concorso sono:

il diploma di laurea (DL) (ordinamento previgente al decreto ministeriale 03/11/1999, n.509);

ed anche la laurea specialistica (LS), o magistrale (LM) conseguita presso un’università statale della Repubblica italiana o presso un’università non statale abilitata.

Qui il testo del Provvedimento numero 15519 del 21 gennaio 2019.

Calendari concorsi pubblici Agenzia delle Entrate 2020 150 e 10 dirigenti

I diari e le informazioni sulle sedi d’esame per lo svolgimento della prova scritta, come previsto dai bandi di concorso, saranno pubblicati con valore di notifica a tutti gli effetti il giorno 8 gennaio 2020 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.

☛ Puoi leggere anche:

Bonus smart TV e decoder 2019-2022: dal 18 dicembre

Bando di concorso 510 funzionari Agenzia delle Entrate

Ristrutturazione impianto elettrico condominiale: bonus!

Asili nido gratis dal 2020:così Roberto Gualtieri anticipa

} ?> } ?> } ?>} ?>

Agevolazioni fiscali disabili 2019 Agenzia delle Entrate

Dispositivo anti abbandono seggiolino in auto: la norma

Corrispettivi elettronici 2020: chi è obbligato, esonero

Nuova Imu 2020 in manovra comprende Tasi: 10,6‰➧0

Forfettario 2020 in Manovra regime anti elusione fiscale

Roadmap Tv 4.0: milioni di tv da buttare ma c’è il bonus

Lavori su edifici senza sconto in fattura nel 2020?

Nuova Isee nucleo familiare e durata Isee corrente

Proroga stabilizzazione lavoratori LSU LPU Calabria

Legge di Bilancio 2020: Bonus bebè Mamma Asilo nido

Bonus Bebè 2019: chiarimenti su requisiti e pagamento

Novità 2019 su Bonus bebè Pannolini e Latte in polvere

Premio alla nascita 2019: 800€ di Bonus per la Mamma

Chiarimenti per le DSU presentate da gennaio 2020

Prestazioni a sostegno del reddito a senza fissa dimora

Spese asilo nido veterinarie e funebri detraibili: le FAQ

↪️ Altre notizie di economia nella pagina dedicata del sito.

DI SANTE Paolo



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di WebMagazine24

Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di