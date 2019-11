Ristrutturazione impianto elettrico condominiale: bonus!

Bonus per lavori di ristrutturazione dell’impianto elettrico: l’obiettivo è migliorare la sicurezza condominiale

Il Bonus rappresenta una novità sperimentale per agevolare la ristrutturazione condominiale dal punto di vista dell’impianto elettrico. Il triennio 2020-2022 sarà utile a modernizzare le “colonne montanti vetuste” della rete di distribuzione dell’energia elettrica all’interno degli edifici. Infatti si tratta di interventi sulla “linea in sviluppo prevalentemente verticale che attraversa parti condominiali“; quindi, della ristrutturazione relativa ai cavi, dell’impianto elettrico condominiale, stesi fino ai contatori elettrici dei singoli appartamenti od al pannello comune quando i contatori sono collocati in un unico spazio.





Contributo rinnovo impianto elettrico condominio

Previsto un contributo per sollecitare la ristrutturazione del vecchio impianto elettrico condominiale, al fine di migliorare la sicurezza ed anche l’efficienza; si sostanzia in un rimborso al condominio per i lavori edili, fino ad un massimo di:

1.200 euro per ogni appartamento coinvolto;

oltre a 900 euro al massimo per ogni piano.

Fase sperimentale del bonus ristrutturazione impianto elettrico condominiale

Il nuovo bonus è introdotto in via sperimentale e durerà tre anni, quindi dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. Servirà per l’ammodernamento (ristrutturazione) dell’impianto elettrico condominiale realizzato prima del 1970 o nella fascia tra il 1970 e il 1985 se ritenuti critici.

Dunque, il contributo sarà erogato con i lavori edili svolti direttamente dal condominio, differenziato in relazione al tipo di finitura presente; infatti, gli importi vanno dai 400 euro ai 600 euro per piano e dai 700 ai 900 euro per utenza.

Valore del bonus ristrutturazione impianto elettrico condominiale

Gli importi del contributo per l’impianto elettrico condominiale varia:

da un minimo di 700 fino ad un massimo di 900 euro per piano;

inoltre da 1000 a 1200 euro per utenza se in occasione dei lavori sulla colonna montante il condominio decide anche di centralizzare tutti i misuratori in un unico vano.

Nel secondo caso il bonus per la ristrutturazione dell’impianto elettrico condominiale è maggiore perché vengono effettuati anche i lavori di posa dei nuovi collegamenti elettrici; questi ultimi sono realizzati tra gli appartamenti ed i contatori centralizzati, che resteranno di proprietà del condominio.

Contributo cavo colonna montante e confine di proprietà

Si aggiungono poi 100 euro al metro (fino ad un massimo di 1500 euro) per l’eventuale parte di cavo destinata a collegare la colonna montante con il confine di proprietà.

Una volta rinforzata la rete elettrica e resa più sicura, per i condomini dovrà essere possibile attivare anche potenze contrattali fino a 6 kW.

