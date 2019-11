Asili nido gratis dal 2020:così Roberto Gualtieri anticipa

Manovra 2020, Ministro Roberto Gualtieri: «asili nido gratis da Gennaio 2020»

Roma, lì 12 Novembre 2019 – Gli asili nido saranno gratis già dal primo Gennaio 2020, lo anticipa il Ministro Roberto Gualtieri.

La novità degli asili nido gratis dal 2020 viene anticipata direttamente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze che si esprime anche sulla Plastic Tax.

Roberto Gualtieri:

“Migliorare Plastic Tax ma stop all’abuso del monouso… avremo una riduzione di 7,1 miliardi della pressione fiscale anche rispetto all’anno precedente”;

inoltre il Ministro anticipa che gli asili nido saranno gratis da Gennaio 2020, quindi non da settembre come ipotizzato in prima battuta:

“La sostanziale gratuità degli asili nido per la grande maggioranza delle famiglie italiane, importante anche dal punto di vista del sostegno all’occupazione femminile.”

Luigi Federico Signorini:

“Gli effetti del bonus per gli asili nido sono potenzialmente rilevanti. La scelta di legarlo all’ISEE potrebbe scoraggiare l’offerta di lavoro di un secondo percettore di reddito, specie in prossimità delle soglie che determinano l’ammontare dell’importo: tanto più in quanto le rette che le famiglie pagano per gli asili nido sono già modulate in funzione dell’Isee. L’esperienza potrà dare indicazioni utili per definire l’assetto a regime delle misure di sostegno alla famiglia“.

Secondo quanto riportato dall’Istituto di Statistica Istat il rapporto tra posti e utenza potenziale nel 2016-17 era in media pari al 24%; quindi di molto inferiore rispetto al riferimento stabilito dal Consiglio Europeo pari al 33%, per favorire la conciliazione tra la vita familiare e quella lavorativa.

Legge di Bilancio: nido d’infanzia gratis

Gli asili nido gratis dal 2020 passano per il Bonus asilo nido sostanzialmente rivisto. La misura 2020 Bonus asilo nido ha subito un ritocco con un netto miglioramento che riguarda sia il settore privato che pubblico; infatti per coloro che faranno domanda, è previsto un bonus asilo nido con tetto massimo posto a 3000€ invece dei precedenti 1500€. Per l’importo da riconoscere è prevista una riparametrazione in base ai redditi.

Per i nuclei familiari è previsto un beneficio Bonus asilo nido 2020 di:

3000€ se l’ ISEE ha un valore inferiore ai 25000€ ;

se l’ ha un valore inferiore ai ; 2500€ se l’ISEE riporta redditi uguali o superiori a 25000€ ma inferiori a 40000€.

L’importo del bonus asilo nido (per circa 252.133 beneficiari) è diviso, annualmente, in 11 rate.

DI SANTE Paolo