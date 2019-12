Disposizioni in materia fiscale 2020 e agevolazioni

Ecco le principali disposizioni urgenti in materia fiscale e le agevolazioni per il 2020

La Legge sulle disposizioni urgenti in materia fiscale per il 2020 entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È definitivo il valore complessivo della Manovra 2020; dunque si è arrivati a 32 miliardi di euro dei quali:

23 miliardi servono ad evitare l’aumento dell’IVA;

invece 3 miliardi servono per la riduzione del cuneo fiscale (5 miliardi dal 2021).

Le clausole di salvaguardia saranno peseranno per 20,1 miliardi nel 2021, mentre nel 2020 aumenteranno a 27,1 miliardi.

Disposizioni in materia fiscale 2020: no alla cedolare secca per i negozi

Nessuna proroga per la cedolare secca al 21% sugli affitti dei negozi. Naturalmente ha manifestato un forte sconcerto Confedilizia che ha lanciato l’allarme sull’aumento delle tasse per i negozianti.

Giorgio Spaziani Testa, il Presidente di Confedilizia, dichiara:

“Si elimina l’unica misura con la quale vi era speranza di rianimare un comparto in crisi. La necessità della cedolare era talmente evidente che a richiederla erano state anche le associazioni dei commercianti, convinte anch’esse che l’eccesso di tassazione sui proprietari dei locali affittati ostacolasse l’apertura di nuove attività. In assenza della cedolare il proprietario è infatti soggetto all’Irpef, all’addizionale regionale Irpef, all’addizionale comunale Irpef e all’imposta di registro, per un carico totale che può superare il 48% del canone e al quale deve aggiungersi la patrimoniale Imu-Tasi, oltre alle spese di manutenzione dell’immobile e al rischio morosità. Insomma mentre ci si straccia le vesti per l’espansione di Amazon e per la moria di negozi, si elimina l’unica misura con la quale vi era speranza di rianimare un comparto in crisi, contribuendo anche a migliorare l’aspetto delle nostre città, combattendo degrado e insicurezza. Davvero incredibile”.

Disposizioni in materia fiscale 2020: randagismo

Stanziato 1 milione di euro per 2020 per contrastare il randagismo ed il 60% di queste risorse sono destinate alle regioni:

Abruzzo;

Molise;

nonché Campania;

Basilicata;

ed inoltre Calabria;

Puglia;

infine Sicilia;

Sardegna.

Stanziati 500 mila euro l’anno, dal 2020 al 2022, per la diffusione di informazioni ed anche la sensibilizzazione per gli animali di affezione; dunque, l’obiettivo è quello di responsabilizzare la popolazione sul tema dell’abbandono degli animali d’affezione e delle adozioni.

Disposizioni in materia fiscale 2020: piccoli musei

Da una nota del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura:

“In commissione Bilancio al Senato abbiamo approvato un emendamento alla manovra a prima firma di Danila De Lucia che istituisce il fondo per il funzionamento dei piccoli musei con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. L’obiettivo è quello di contribuire ad assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché l’abbattimento delle barriere architettoniche. Per il Movimento 5 Stelle la cultura rappresenta un valore che è legato indissolubilmente alla storia dei territori italiani. E i custodi di questa storia meravigliosa sono i piccoli musei d’Italia”. Disposizioni in materia fiscale 2020: detrazione Irpef 22% iscrizione ragazzi alle scuole di musica

Arriva il beneficio del 22% a favore delle famiglie a basso reddito che iscrivono i figli alle scuole di musica ed ai conservatori; dunque, viene introdotto un limite massimo di spesa pari a 1.000€ per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000€. L’iscrizione annuale e l’abbonamento riguardano i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni; inoltre i le scuole dovranno includono i conservatori di musica, le istituzioni legalmente riconosciute dall’Afam, le scuole di musica iscritte ai registri regionali ed anche cori, bande e scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione.

Disposizioni in materia fiscale 2020: dichiarazione 730

Soppressa, per mancanza di risorse, l’estensione della platea dei contribuenti che possono accedere al 730; dunque rimangono fuori i redditi da lavoro autonomo assimilabile a dipendente. Invece trova conferma il nuovo termine di presentazione del modello al 30 settembre. I rimborsi avverranno nel primo netto in busta successivo al calcolo delle spettanze.

Bonus neonato – Asili nido – Spese veterinarie

In arrivo fino a 400 euro l’anno per neonato relativamente all’acquisto di latte a supporto delle donne impossibilitate all’allattamento; inoltre si precisa che il contributo è previsto fino al sesto mese di vita. Nuovo assegno fino a 3.000 euro per le famiglie che potranno affrontare più facilmente la spesa di tenuta dei figli.

Aumentata a 500€ la soglia massima detraibile per le spese veterinarie dai precedenti 387,34 euro.

Sgravi contributivi apprendisti

Lo sconto è destinato ai datori di lavoro che hanno fino a nove dipendenti, nelle misura del 100% e per tre anni; quindi restando ferma l’aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni successivi. Sono stanziati 1,2 milioni per il 2020, 2,9 milioni per il 2021, 4 milioni per il 2022, 2,1 per il 2023 e 0,5 per il 2025.

Impresa 4.0 – R&S e Formazione 4.0

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali:

al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni;

mentre è pari al 20% oltre i 2,5 milioni ma fino a 10 milioni.

Invece per investimenti in servizi e software digitali e pari al 15% del costo, col tetto massimo fissato a 700.000 euro.

Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e formazione:

al 50% nel limite di 300.000 euro per le piccole imprese;

mentre per le medie è pari al 40% con tetto di 250.000 euro;

invece le grandi beneficeranno del 30% con tetto di 250.000 euro.

Contributo scuole ed edicole

Previsto un contributo fino al 90% per le scuole (anche paritarie) che acquistano abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

Stesso beneficio per le scuole secondarie di primo grado che adottano programmi per la promozione della lettura critica; quindi potranno ricevere un contributo per l’abbonamento a quotidiani o periodici, anche on line.

Inoltre si concede un credito d’imposta agli esercenti e punti vendita di giornali, riviste e periodici.

Plastic Tax – Sugar Tax

Ridotta la tassazione della plastica a 40 centesimi, che invece di portare 1 miliardo farà incassare:

nel 2020 141 milioni;

poi 521,10 milioni nel 2021;

e 462 milioni nel 2022.

Inoltre l’entrata in vigore avverrà a luglio 2020.

Invece slitta ad ottobre la Sugar Tax e si prevede che porti nelle casse pubbliche 58 milioni nel 2020 e 351 milioni nel triennio successivo.

Confermati 30 milioni di credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico finalizzato alle produzioni biodegradabili e compostabili.

Cancellate 15 misure nella Manovra 2020

Nel percorso conclusivo la Manovra 2020 ha perso alcuni pezzi tra i quali la Tobin Tax, il rinvio del mercato tutelato dell’energia ed anche la misura sulla canapa ritenuta inammissibile dalla Casellati.

