PALERMO – Regione Sicilia, 17mila assunzioni nel settore sanità previste entro il 2023. Si cercano figure sanitarie (4.708 medici, 4373 infermieri e 3.048 operatori sociosanitari), tecniche (1.204) e amministrative (1.440) da collocare in Asl e ospedali.

Si selezionano inoltre 590 fisioterapisti, 313 dirigenti per i Presidi Territoriali di Assistenza e 698 dirigenti medici, di cui 162 a Palermo. Ma non finisce qui.

Regione Sicilia, 17mila assunzioni nel settore sanità

La Regione Sicilia, infatti, cerca altresì 1.024 unità di personale nei Centri per l’Impiego. In arrivo anche vari bandi dell’Inps, tra i quali uno si rivolge all’assunzione di 385 unità che opereranno sugli assegni unici per i figli. Sono assunzioni a tempo indeterminato di personale di Area C con profilo economico C1.

Altre offerte di lavoro:

Bnl e Intesa San Paolo, le posizioni ricercate

Lavorare con Obi: le posizioni aperte

Concorsi alle Regioni Calabria e Lombardia: le informazioni

4 agenti di polizia locale a tempo indeterminato e parziale: il concorso

In Abruzzo assunzioni per 30 operatori di categoria C a tempo indeterminato

Selezione 78 geometri-periti industriali: pubblicato l’avviso

Concorsi per assumere infermieri all’Inps e all’Asst di Bergamo

Camera di Commercio Sondrio, bando per assistenti

In Basilicata si assumono 6 operatori vigili del fuoco