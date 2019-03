Pescara assunzioni estate 2019: Cercasi 60 bagnini

Pescara assunzioni estate 2019: in arrivo per 60 bagnini l’opportunità di lavorare nelle diverse sedi sotto il controllo di Angeli del Mare che sorvegliano il territorio Adriatico.

Pescara assunzioni estate 2019: descrizione e requisiti

Sono aperte a Pescara, le selezioni per il reclutamento di bagnini da assumere in Abruzzo, in vista della stagione estiva 2019.

La società Angeli del mare di Pescara, che opera nell’ambito della sicurezza e delle acque per bagnanti, cerca 60 risorse. Lo scopo è di assumere personale, negli stabilimenti balneari presenti sulla costa tra il capoluogo Abruzzese e Vasto.

La società per la campagna di recruiting, ricerca come da oggetto, 60 risorse di entrambi i sessi con o senza brevetto di salvataggio .

In aggiunta, chi non possiede il brevetto, avrà la possibilità di frequentare appositi corsi di Pronto Soccorso, organizzati in collaborazione con Federazione Italiana Salvamento Acquatico – FISA.

Si comunica che le sedi lavorative, nelle quali saranno impiegate le risorse, sono le seguenti:

Pescara, poi Montesilvano, Casalbordino; E ancora Torino di Sangro, Fossacesia, Francavilla al Mare e infine Vasto.

Inoltre, s’informano i futuri bagnini che, presso gli stabilimenti balneari, lavoreranno su turni di circa 4 ore e mezza; la retribuzione prevista è compresa tra 500-600€ al mese.

Coloro che sono interessati a inviare la candidatura, dovranno farlo allegando il proprio Curriculum Vitae; questo tramite mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato sul portale web dell’azienda. Sezione contatti.

Inoltre, insieme al Curriculum Vitae, dovranno inviare anche:

certificato medico sportivo attestante il buono stato di salute

3 fototessere

inoltre copia della carta di identità o della patente di guida

Note Addizionali

La società Angeli del Mare di Pescara srl di Marco Schiavone & Carmen Padalino, opera nel settore della sicurezza delle acque. La sede principale è situata a Pescara e lavora su tutta la costa adriatica. Dalle sue competenze multisettoriali, offre sia sicurezza che servizi completi per la gestione, manutenzione e sorveglianza di impianti natatori.

Poi fornisce assistenza sia ai bagnanti sia agli operatori balneari.

