POTENZA – Si assumono 300 operatori vigili del fuoco. Proprio così. Si richiede, come titolo di studio, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per candidarsi c’è tempo entro il prossimo 28 marzo 2022. Il bando è disponibile sul sito Internet ufficiale dei Vigili del fuoco. E non è finita qui. La domanda di partecipazione al concorso, infatti, deve essere compilata attraverso il form disponibile sull’apposito portale https://concorsionline.vigilfuoco.it.

Si assumono 300 operatori vigili del fuoco

Ma andiamo avanti. Per poter partecipare bisogna necessariamente essere in possesso della cittadinanza italiana. Si deve inoltre avere il godimento dei diritti civili e politici, essere inclusi nell’elettorato politico attivo e privi di condanne penali, avere idoneità fisica e non essere stati destituiti dall’impiego in una struttura pubblica. Età massima consentita: 26 anni. I candidati svolgeranno un test preselettivo a risposta multipla e, successivamente, saranno chiamati a effettuare tre prove motorio-attitudinali.

