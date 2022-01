Demi-Wall non fa passare neanche l’aria: riscatto dell’Atalanta sempre più concreto

In un contesto dove è necessario buttare il cuore oltre l’ostacolo, il primo ad essere in prima linea è sicuramente Demiral. Il numero 28 atalantino è stato il migliore in campo contro la Lazio, sfornando una prestazione tanto convincente quanto solida sulla retroguardia. Ieri sera ha annullato un certo Ciro Immobile, vincendo contrasti e bloccando praticamente ogni azione offensiva biancoceleste. Il numero 28 orobico sta dimostrando di crescere partita dopo partita, garantendo quella sicurezza in più (oltre ai vari Djimsiti, Palomino e Toloi).

La domanda sorge spontanea: merita il riscatto dell’Atalanta? Viste le sue ultime prestazioni il “si” è sempre più concreto e soprattutto coerente con quelle che sono le esigenze tecniche dei nerazzurri. 25 milioni (aggiungendo i 3 del prestito oneroso) non sono una cifra indifferente, però i fatti dimostrati sul campo ripagano perfettamente il prezzo: con la consapevolezza che possa continuare a crescere.

