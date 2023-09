Dove vedere Avellino-Foggia, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud?

Condividi su:





Il match Avellino-Foggia, valido per la terza del girone C della Serie C 2023/24, si gioca domenica 17 settembre alle ore 20.45 nello stadio Partenio-Lombardi di Avellino. I padroni di casa sono reduci da due sconfitte consecutive ed hanno cambiato allenatore. Una vittoria e una sconfitta per i pugliesi.

Le probabili formazioni di Avellino-Foggia

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Rigione, Cionek, Benedetti; Cancellotti, Palmiero, D’Angelo, Dall’Oglio, Tito; Patierno, Marconi.

FOGGIA (4-3-1-2): Nobile; Garattoni, Marzupio, Carillo, Rizzo; Martini, Marino, Di Noia; Schenetti; Embalo, Tonin.

Dove vedere Avellino-Foggia, streaming gratis e diretta tv Sky, Rai o Antenna Sud?

Il match Avellino-Foggia, valido per la terza giornata del campionato di Serie C, non sarà trasmesso in chiaro su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) ma solo in diretta tv esclusiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Gli abbonati alla pay tv potranno seguire la sfida anche in streaming gratis su Sky Go. Non sarà disponibile la diretta su Rai Sport.