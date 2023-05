Dove vedere Juventus-Milan, streaming gratis e diretta tv OGGI LIVE

Condividi su:





Il match Juventus-Milan, valido per la 37esima giornata della Serie A 2022/23, si gioca domenica 27 maggio alle ore 20.45 nell’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri vanno a caccia di un successo per rimanere in corsa per un posto in Champions League dopo la penalizzazione di dieci punti. I rossoneri sono quarti dopo il successo ritrovato contro la Sampdoria.

Le probabili formazioni di Juventus-Milan

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Krunic, Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

Dove vedere Juventus-Milan, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Il match Juventus-Milan sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A e di tanti altri eventi. Per poter seguire la sfida è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili per il piano standard o 49,99 euro per il piano plus. Il big match sarà visibile anche su Sky per coloro che hanno attivato il canale satellitare Zona DAZN al prezzo aggiuntivo di 5 euro mensili.

