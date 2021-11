Dove vedere Liverpool-Porto streaming gratis e diretta tv in chiaro Champions League

Liverpool-Porto, il Milan guarda interessato la gara di Anfield. Il Liverpool è già sicuro del primo posto, il Porto è inaspettatamente secondo davanti all’Atletico ed al Milan. E proprio i rossoneri sono molto interessati al risultato del match di Anfield Road: infatti, se dovesse vincere a squadra portoghese il Milan sarebbe matematicamente eliminato anche in caso di vittoria contro l’Atletico al Wanda Metropolitano.

Quando si gioca Liverpool-Porto Champions League

Il match Liverpool-Porto, valido per la quinta giornata del girone B della Champions League 2021/22, si gioca mercoledì 24 novembre alle ore 21 ad Anfield Road a Liverpool.

Le probabili formazioni di Liverpool-Porto Champions League

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Wendell; Sergio Oliveira, Uribe, Otavio, Luis Diaz; Evanilson, Taremi.

Dove vedere Liverpool-Porto streaming gratis e diretta tv Mediaset Infinity, Sky o Amazon Prime Video? Champions League

Il match Liverpool-Porto sarà visibile in diretta su Sky, sul canale Sky Sport (254 satellite): in streaming, quindi, si potrà assistere alla gara attraverso Sky Go e Now Tv. Inoltre, la gara di Champions League si potrà guardare anche su Mediaset Infinity, servizio disponibile al posto di 7,99€ al mese.