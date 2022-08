Il match Milan-Bologna, valido per la terza giornata della Serie A 2022/23, si gioca sabato 27 agosto alle ore 20.45 nello stadio Giuseppe Meazza di Milano. I padroni di casa sono a quota quattro punti dopo i primi due turni, mentre i felsinei hanno un solo punto in classifica.

Le probabili formazioni di Milan-Bologna

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Rafael Leão; Giroud.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Nico Domínguez, Cambiaso; Soriano, Sansone; Arnautovic.

Dove vedere Milan-Bologna Serie A, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Il match Milan-Bologna sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A e di tanti altri eventi. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. La sfida di San Siro sarà trasmessa anche su Sky che ha acquistato i diritti tv per tre match di ogni turno in co-esclusiva con DAZN. Gli abbonati potranno seguirla su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).