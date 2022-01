Elettrodomestici ed efficienza energetica: benefici per l’ambiente e per il portafogli!

Negli ultimi anni si è sempre più sentito parlare di classe ed efficienza energetica.

L’argomento è vasto, ma si può riassumere come il rapporto tra consumo ed efficienza di un elettrodomestico o di un’apparecchiatura che funziona ad elettricità più in generale.

Ma come mai il tema è divenuto così centrale? Per due motivi. Discuteremo di questi due motivi nel corso di questo articolo.

Parleremo prima di ambiente, ma ti consigliamo di continuare a leggere. In un paragrafo dedicato, infatti, parleremo dei benefici economici di possedere un elettrodomestico di classe A o superiore. Rimarrai stupito/a da quanto si può risparmiare nel lungo periodo!

Che cosa si intende per classe energetica?

Per classe energetica si intende il rapporto che esiste tra il consumo energetico di un elettrodomestico rispetto alla sua efficienza. Da un punto di vista più tecnico, è il rapporto tra la quantità di energia elettrica consumata in confronto alle prestazioni offerte dal prodotto.

Il tema è divenuto sempre più centrale, tanto che persino il governo italiano ha adottato (da un paio di anni, peraltro) delle politiche volte ad offrire dei bonus e degli sgravi a chi decide di acquistare un nuovo elettrodomestico di fascia energetica elevata.

Il governo lo fa perché così gli italiani possono comprare dei nuovi elettrodomestici ad un prezzo accessibile. Gli italiani non solo possono godere di un nuovo elettrodomestico efficiente, ma possono anche risparmiare sul lungo periodo, pagando ogni mese in bolletta meno soldi.

Seppur è vero che un nuovo elettrodomestico rappresenta un costo, è possibile recuperare i soldi spesi risparmiando ogni mese qualche decina di euro in bolletta, che in un anno si trasformano in un qualche centinaio di euro.

I motivi? Ambiente ed economia.

Rispetto dell’ambiente

La classe energetica determina quanti Kilowatt/ora sono necessari per ottenere lo stesso risultato.

Maggiore è la quantità di Kilowatt/ora e minore è l’efficienza energetica di un elettrodomestico. Significa che è richiesta molta più energia elettrica per poter pulire la casa o conservare gli alimenti in frigo.

Tutto ciò si ripercuote sull’ambiente, poiché gli elettrodomestici necessitano di energia elettrica per funzionare. L’energia elettrica, di contro, deve essere prodotta. Dunque, se è richiesta più energia elettrica affinché un aspirapolvere di classe G pulisca alla stessa maniera di un aspirapolvere di classe A+++, il prodotto è più inquinante da un punto di vista ambientale.

Molti rivenditori online hanno deciso di assecondare le iniziative del governo sopra citate, offrendo nuovissimi elettrodomestici a buon prezzo. Il volantino MediaWorld ne è un ottimo esempio. Tuttavia, buoni prezzi per gli elettrodomestici sono offerti anche da altri negozi come Eprice o Trony, soprattutto durante i saldi prenatalizi.

Dunque, passare ad un elettrodomestico di classe A+++ può essere una buona soluzione per risparmiare nel lungo periodo.

Come? Semplice: l’energia elettrica consumata da un singolo o una famiglia non è gratuita. Ogni singolo kilowatt consumato viene addebitato sulla bolletta della corrente di ogni casa degli italiani.

Ed ecco che veniamo all’aspetto economico della vicenda.

Più soldi nel portafogli ogni mese

Per aspetto economico si intendono due punti:

Si muove l’economia : acquistando un nuovo elettrodomestico si incentiva la produzione economica, aumenta il PIL nazionale e si creano nuovi posti di lavoro; Le famiglie risparmiano ogni mese : se è richiesta sempre meno energia elettrica per fare le stesse cose grazie ad un elettrodomestico efficiente, le famiglie possono risparmiare ogni mese e godersi qualche soldo in più nelle proprie tasche o nel proprio conto in banca.

Dunque, c’è un ulteriore beneficio che tutti gli italiani possono sfruttare per portare a casa qualche soldino in più.

Il risparmio può toccare le decine di euro ogni mese, che ogni anno diventano qualche centinaio.

Nel giro di 5 anni circa, la somma risparmiata può essere superiore anche al migliaio di euro.

Prendi parte anche tu al movimento

Abbiamo visto perché conviene all’ambiente (ma soprattutto alle nostre tasche!) prendere parte all’acquisto di un nuovo elettrodomestico di classe energetica alta.

Di fatti, è possibile usufruire del bonus elettrodomestici 2021 del governo, scegliere il proprio elettrodomestico online e godere di uno sconto in bolletta automatico per i prossimi mesi e i prossimi anni.

Che dire, conviene o no?