F1 Monza Gp 2019: crisi Vettel,vince Leclerc poi Bottas

F1 Monza Gp 2019, la griglia di partenza: Leclerc, Hamilton, Bottas, Vettel

Al termine della gara di F1, nel Gp di Monza 2019, in casa Ferrari si vivono sentimenti contrastanti: Vettel è un campione in crisi (doppiato); mentre il giovane Leclerc prende bandiera bianco-nera, che significa quasi squalifica, nel mostrare i muscoli a Hamilton ma, dopo 9 anni, vince una Ferrari.

Anche in casa Mercedes c’è da riflettere nonostante il secondo ed il terzo posto; infatti, Hamilton in difficoltà nell’attaccare Leclerc commette diversi errori e prende la medaglia di bronzo; problemi anche per Bottas che, nel tentativo di abbassare i tempi di percorrenza, è costretto a diversi “lunghi”.

Griglia di partenza fila per fila del Gp Monza 2019

Charles Leclerc- Ferrari

Lewis Hamilton – Mercedes

Valtteri Bottas – Mercedes

Sebastian Vettel – Ferrari

Daniel Ricciardo – Renault

Nico Hulkenberg – Renault

Carlos Sainz – McLaren

Alexander Albon – Red Bull

Lance Stroll – Racing Point

Kimi Raikkonen – Alfa Romeo Racing

Antonio Giovinazzi – Alfa Romeo Racing

Kevin Magnussen – Haas

Daniil Kvyat – Toro Rosso

Romain Grosjean – Haas

Sergio Perez – Racing Point

George Russell – Williams

Robert Kubica – Williams

Pierre Gasly – Toro Rosso

Lando Norris – McLaren

Max Verstappen – Red Bull

Cronaca del Gp Monza 2019: male Verstappen, crisi Vettel

Partenza favorevole per Bottas e Vettel, nei primi metri le due Mercedes sono appaiate, in lotta per il secondo posto. Male Verstappen che nella mischia riceve un colpo ed è costretto ai box. Mentre Vettel nel tentativo di pressare le due Mercedes sbaglia, perde terreno e viene sorpassato da Hulkenberg; ma il tedesco reagisce e nel corso del secondo giro torna in quarta posizione.

4° giro: Albon ingaggia Sainz, ma è proprio Albon ad avere la peggio costretto a passare sull’erba.

6° giro: Vettel, nervoso, si gira poi nel tornare in pista tocca Stroll, va al box e mette gomma bianca.

14° giro: i giudici danno a Vettel una penalità di 10 secondi, per la manovra di rientro in pista dopo il testa-coda, che la sconta subito ai box.

19° giro: rientra Hamilton che mette la gialla.

20° giro: rientra Leclerc che mette gomma bianca, in uscita tiene la posizione su Hamilton, in coda a mezzo secondo.

23° giro: Hamilton nell’attaccare Leclerc, che si difende prendendo bandiera bianco-nera, finisce fuori perdendo qualche metro.

27° giro: tempo record Leclerc 1:23.532 !

Cronaca seconda metà del Gp Monza 2019, 53 giri totali

28° giro: rientra Bottas che mette gomma gialla, rientra anche Sainz che però deve fermarsi in pista per il mancato aggancio di una gomma; dunque c’è la Virtual Safety Car per 1 giro.

30° giro: classifica dei 10 con Leclerc, Hamilton, Bottas, Ricciardo, Hulkenberg, Kvyat, Giovinazzi, Albon, Magnussen, Perez.

31° giro: fuori pista di Kvyat ed i giudici danno ancora Virtual Safety Car per 1 giro.

33° giro: Leclerc e Hamilton doppiano Vettel.

36° giro: bloccagigo Leclerc che va anche lungo, Hamilton è attaccato agli scarichi del francese.

39° giro: Hamilton inizia a lamentarsi dell’usura gomme, mentre da dietro si avvicina Bottas a 2,2 secondi.

41° giro: Hamilton esce dalla zona DRS e dietro Bottas è lontano solo 1,2 secondi.

42° giro: svolta per il podio con Hamilton che blocca, va lungo, così diventa secondo Bottas a 1,8 da Leclerc.

43° giro: -10 alla fine, la classifica dei 10: Leclerc, Bottas, Hamilton, Ricciardo, Hulkenberg, Albon, Perez, Verstappen, Giovinazzi, Norris; rientra al box Vettel che mette la gialla.

50° giro: rientra Hamilton che mette gomma gialla per tentare il giro veloce e guadagnare 1 punto.

51° giro: Bottas, dopo una scodata di Leclerc, si trova in zona DRS e pressa il ferrarista.

52° giro: tempo record di Hamilton 1:21.779 !

53° giro: vince Leclerc !!! Dopo 9 anni torna prima una Ferrari !!!

Il podio:

Leclerc Bottas Hamilton.

YEEEESSSS! TWO IN A ROW 😍 GRANDE CHARLES! CHARLES LECLERC VINCE IL GRAN PREMIO D’ITALIA 🇮🇹 @Charles_Leclerc takes the #ItalianGP 🏁 flag!#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/2GMaiElDiL — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 8, 2019

Prossima gara in calendario il Gp Singapore.

