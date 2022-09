Fantacalcio: suggerimenti per chi scegliere in attacco come terzo slot

Il Fantacalcio non prevede tifoseria, chi partecipa al Fantacalcio non può badare ai colori della squadra del cuore, o meglio può anche farlo, ma durante l’asta le variabili sono tante e di ogni tipo che non lo permettono. La storia insegna che chi ha coraggio di puntare su nomi meno altisonanti, soprattutto nel reparto offensivo, ha più possibilità di trionfare alla fine della stagione. Ecco i 5 nomi che potrebbero svoltare la stagione del Fantacalcio senza spendere una follia.

I 5 giocatori che potrebbero rendere al massimo al Fantacalcio in attacco

Il reparto offensivo è da sempre il reparto più prolifico per allenatori e fantallenatori. Andiamo a vedere i 5 giocatori che potrebbero fare la differenza anche perchè presi ad un prezzo non da top player. Partiamo da Pedro, il giocatore della Lazio di Sarri è un profilo interessante per i fantallenatori che potrebbero schierarlo e sperare che giochi sempre, o da titolare o da subentrato, per portare punti importanti. Secondo giocatore da tenere sotto osservazione è Sam Lammers, di proprietà dell’Atalanta ma in prestito all’Empoli. Attaccante sotto osservazione insieme a Satriano sempre dell’Empoli. Edin Dzeko non ha bisogno di presentazioni e come terzo slot potrebbe essere un lusso soprattutto considerato i tanti impegni stagionali. Un altro terzo slot interessante è Krzysztof Piatek appena sbarcato alla Salernitana che insieme a Dia e Bonazzoli compone l’attacco campano. Ultimo ma non in ordine di importanza è Dessers della Cremonese, attaccante classe 1994 naturalizzato belga, che può già contare su una carriera ricca di gol in Eredivisie e Jupiler League. Quest’anno la Cremonese ha deciso di puntare su di lui. Sicuramente sarà titolare e, anche se non ha ancora segnato, rappresenta una scommessa che al Fantacalcio vale la pena la pena tentare.