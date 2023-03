Gf Vip 7, Daniele fuori controllo con Oriana: “Tu mi parli volgarmente e mi rompi le p***e perché non s… Il veneto a rischio squalifica?

Ieri sera nella casa del Gf Vip c’è stata l’ammonizione per Edoardo Tavassi e la squalifica immediata di Edoardo Donnamaria a causa di una lite con Antonella per un panino, che gli autori non hanno perdonato, dopo la ramanzina generale che Alfonso Signorini aveva fatto lunedì sera ai concorrenti.

Visto il precedente un altro vippone sarebbe a rischio, ovvero Daniele che ieri durante la pubblicità si è rivolta ad Oriana in malo modo con atteggiamenti e parole fuori dalle righe che potrebbero costargli caro. Queste le parole dell’ex tronista di “Uomini e Donne”: “Allora io devo fare come fa lei e dirle tutte le cose che io pretendo lei faccia. Quindi non voglio più che lei urli, che faccia la sce*a con Luca Onestini e tutte le altre cose che non mi stanno bene. Tu mi parli volgarmente e mi rompi le p***e perché non sco***mo“.

Questo fa il paio con quanto successo pochi giorni fa: “Testa di ca**o lo vuoi capire o no?! Sei una bambina Oriana e non capisci una min***a! Pensi di sapere la verità ma non hai capito una min***a. Ti rendi conto di come ca**o sei messa?”

Nella prossima puntata del GF Vip in onda lunedì sera, ci sarà un’altra busta nera con tanto di squalifica?