Gf Vip, furiosa lite tra Daniele ed Oriana dopo la diretta. Ecco cosa è successo

Gf Vip, scoppia una furiosa lite tra Daniele ed Oriana al termine della puntata andata in onda ieri sera in prime time su Canale 5. Nello specifico Daniele ha accusato Oriana di essere falsa visto che si reputa amica di Nicole Murgia. Il fatto incriminato è l’eliminazione di Dana, che ha scaturito l’esultanza di Oriana con Nicole. A quel punto il veneto ha dichiarato ad Oriana: “Hai discusso con me, poi ci hai fatto pace. Esultavate così tanto perché odiate Dana, non perché vi amate. Quanto sei falsa, mi avevi detto che se usciva l’una o l’altra a te non importava nulla”. A questo punto Oriana ha replicato: “Daniele, scusami. Ma stai scherzando?. Non sono scema”.

Dopo quest’accesa discussione, i due hanno interrotto i rapporti.

GF Vip, furiosa lite tra Daniele e Oriana. Le accuse

La discussione è proseguita quando Daniele ha sbottato: “Tu dici che a me non frega nulla? Lo pensi te!. Contano i fatti e come mi comporto con te da 100 giorni. I tuoi fan ti hanno detti che ti puoi fidare solo di me qui dentro. Tu sei andata con Antonino, poi avevi interesse per Luca, se fossi stato un altro col cavolo che ti baciavo dopo! Tu al posto mio mi avresti dato un calcio nel didietro. Io ti ho solo detto che da adesso avremmo dovuto giocare a modo mio. Perché non sei nella posizione di pretendere nulla!”.

Il gieffino ha poi concluso quando Oriana ha mimato il gesto del bacio: “Chi li vuole i tuoi baci, sai quante ne trovo come te qui fuori? A centinaia. Soprattutto di false. Hai preso già tre due di picche, vediamo quanti ne prendi ancora. Quanto sei falsa? La regina delle false, le maschere cadono. Una persona come te nella vita non farà nulla”.

Riusciranno i due a chiarirsi e ritrovare un equilibrio?