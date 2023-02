Gf Vip 7, Daniele furioso con Martina (VIDEO): “Sei una ragazzina, tornatene a casa. Fai poco la furba e vattene a…”

L’idillio tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni sembra già essere finito: infatti ieri sera nella casa del Gf Vip c’è stato una durissima discussione con il ragazzo veneto che ha sbottato nei riguardi della sua ex fidanzata: “Sei una ragazzina tornatene a casa, meglio che me ne sto zitto altrimenti mi incaz**o”.

A quel punto Martina ha ribattuto provocando però l’ira di Daniele: “Io penso che sia giusto prendere da parte mia le distanze da Daniele perché temo che lui stia strumentalizzando il nostro rapporto per far ingelosire Oriana”.

La sua risposta è stato questa: “Fai poco la furba ragazzina che poi mi incaz**o, fai poco la furba e non rompermi le balle. Io non strumentalizzo niente, io più che essere carino con te e perché sono carino con te sono arrivato a litigare con lei, non so che fare. Se tu pensi che io abbia strumentalizzato questa cosa sono io che prendo le distanze da te. Da cosa hai avuto questa sensazione? Perché ti saluto? Ma sei seria? Ma vattene a fanc**o, ma tornatene a casa! Sei venuta qua a far cosa? Sei ridicola. Fai la stessa cosa che hai fatto quattro anni fa, sf*gata, quello che sei si capisce. Non rivolgermi neanche la parola“.

Daniele-Martina, il duro litigio (VIDEO)

Il durissimo scontro tra Daniele e Martina 💥 #GFVIP pic.twitter.com/AHiCBgJFht — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 10, 2023