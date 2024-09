NEW YORK – Questa notte si sono svolti alla UBS Arena di Elmot, New York, i quarantunesimi Video Music Awards (VMA), i premi assegnati ai migliori video musicali usciti durante l’anno passato, condotti da Megan Thee Stallion e con tanti ospiti. Tra tutti HALSEY, che si è esibita con il suo nuovo travolgente singolo “Ego” accompagnata da una live band con l’iconica bassista dei Måneskin Victoria De Angelis. Entrambe hanno da poco lanciato i loro nuovi progetti; il 25 ottobre uscirà il nuovo attesissimo album di Halsey “THE GREAT IMPERSONATOR”, anticipato proprio dal singolo “Ego” attualmente in rotazione radiofonica, e dai precedenti “Lucky”, “Lonely Is The Muse” e “The End”. L’album uscirà in versione digitale, CD, vinile standard e vinile bianco.

“THE GREAT IMPERSONATOR” è un’esplorazione del tempo e del destino, e di che tipo di artista Halsey sarebbe se fosse esistita in decenni diversi. Per questo motivo, Halsey ha condiviso con i fan alcuni indizi per scoprire delle “capsule del tempo”, cioè delle copertine alternative del nuovo album disponibili per le versioni in vinile, nascoste in tutto il mondo. La prima è stata trovata a Londra, mentre le altre quattro (ognuna tematica e rappresentativa di un decennio) sono state trovate a New York, Toronto, Los Angeles e Sydney.

Halsey e Victoria De Angelis infiammano i VMAS 2024 con una strabiliante performance sulle note di “Ego”

Victoria invece ha di recente pubblicato il suo singolo di debutto “GET UP BITCH! Shake ya ass” (noted. Records. / Sony Music Italy), in collaborazione con la superstar brasiliana Anitta. Il brano segna un inizio di grande impatto per Victoria e rappresenta in pieno le fonti di ispirazione dell’artista che spaziano dal baile funk alla bouncy techno. Proprio come il suo personaggio, la musica elettronica di Victoria è irriverente e allo stesso tempo affascinante. Il suo primo tour da DJ ha preso il via nel marzo 2024 e, ad oggi, ha tenuto concerti a New York, Chicago, Leeds, Manchester, Berlino, Barcellona e al Circoloco di Ibiza al DC10. In questi contesti, Victoria riesce a fondere le sue radici e le sue influenze musicali underground con la sua naturale sfrontatezza ed estetica, creando una fusione che si traduce in esperienze di clubbing iperenergetiche.