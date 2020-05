Mentre la Serie A è ancora in attesa di conoscere il proprio destino, la Bundesliga, ovvero il principale campionato di calcio tedesco, si prepara alla ripartenza. Una ripartenza che sarà segnata questo sabato alle ore 15.30, con Borussia Dortmund-Schalke 04. E nel frattempo è stato preparato un “nuovo” regolamento della Bundesliga.

Le novità per i calciatori

La Lega della Bundesliga ha emanato un documento di ben 35 pagine. Contenente le nuove norme igieniche a cui dovranno attenersi calciatori, arbitri e staff delle squadre. Tra i punti principali del documento, c’è il divieto per i calciatori di sputare a terra. Oltre all’impossibilità di abbracciarsi con i compagni dopo un goal. Ma non solo: sono state infatti annullate anche le consuetudini strette di mano tra i giocatori prima di scendere in campo.

Sulla ripresa è intervenuto anche il presidente del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, che intervistato da Sport Bild ha dichiarato: “È il primo campionato importante al mondo a riprendere, se siamo gli unici in tv suppongo che ci guarderanno miliardi di persone”. Poi aggiunge: “Non sarà solo una pubblicità per il nostro calcio, per la Bundesliga, ma per l’intero Paese e soprattutto per la politica tedesca che ha reso possibile tutto ciò con il suo approccio positivo. Come ha detto Markus Soder (leader della Csu e governatore della Baviera), un fine settimana con il calcio è più sopportabile di uno senza”.

Il nuovo regolamento della Bundesliga

Questo nuovo regolamento, che assieme al protocollo medico-scientifico ha consentito alla ripartenza, dovrebbe aiutare i club della Bundesliga a non incappare in nuovi casi di COVID-19 all’interno di staff e calciatori. Anche se il paradosso rimane comunque tangibile. Non potersi abbracciare dopo un goal, ma poter entrare in scivolata su di un avversario rimane un grandissimo ossimoro. Resta ora dunque da osservare quanto riuscirà la Germania ad andare avanti senza registrare nuovi casi di contagio nella Bundesliga.

fonte immagine: https://www.giallorossi.net/la-bundesliga-riparte-show-borussia-4-0-allo-schalke-delude-il-lipsia-di-schick/