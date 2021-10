Insulti razzisti a Koulibaly: i tifosi del Napoli non ci stanno e chiedono giustizia

Al termine del match tra Fiorentina-Napoli vinto dai partenopei per 2-1 in rimonta, si è verificato un brutto episodio, in quanto alcuni tifosi viola hanno lanciato ululati razzisti e offese (“scimmia”) nei confronti del difensore senegalese Koulibaly, con quest’ultimo che ha risposto a brutto muso a chi lo insultava. Negli spogliatoi, a nome della società gigliata, è andato a scusarsi con il giocatore, il direttore generale Joe Barone: “Questi fatti sono per noi inaccettabili“.

I tifosi del Napoli però non ci stanno e sui social chiedono aspre sanzioni per la società toscana e soprattutto per i tifosi che hanno intonato gli ululati razzisti: molti i commenti a riguardo.

“Se a Firenze ci tenete a non essere accomunati alle merde che si siedono nella tribuna del Franchi basta poco. Individuateli e non fateli più entrare“.

“Vergognosi cori da parte di alcuni tifosi fiorentini, ma come è possibile arrivare ancora a questo?”

“Peccato ascoltare queste cose nella (ex) culla del Rinascimento. VERGOGNA“.

“Non me la prendo con chi vive a Firenze, me la prendo con chi ha aperto gli stadi ai frustrati sotto sembianze di tifosi“.

“La soddisfazione più grande non sono i 3 punti, è farvi il culo ogni volta che inneggiate al Vesuvio e insultate i nostri giocatori di colore“.

“Devo ancora capire perché i fiorentini che vanno allo stadio, siano sempre cosi avvelenati nei nostri confronti. Non riesco a comprenderlo. Oggi poi hanno raggiunto l’apice dello schifo con le offese rivolte ai nostri giocatori di colore“.

“Vergognatevi!!!“.

“I tifosi viola sono di un inciviltà unica, uno schifo ed una vergogna per tutti i fiorentini perbene”

“Se li beccano, propongo di lasciarli in una stanza da soli con Koulibaly. Pregheranno per il Daspo a vita“.

“Solo delle scimmie possono urlare “scimmia” ad un uomo nel XXI secolo. Vergogna“.

“Ululati razzisti contro giocatori di colore? Giochi a porte chiuse il resto della stagione. È stato un tifoso, due, un gruppo, una piccola minoranza e non è giusto punire tutti gli altri? Non me ne frega un cazzo… Altrimenti non ne usciremo mai“.

“Alcuni tifosi della fiorentina confermano la loro bassezza e così capisci che alla fine gli stadi chiusi non erano così male… aspetto provvedimenti“.