Iron Maiden: la vera storia di ‘2 Minutes to Midnight’

Brano di protesta contro la guerra nucleare, la canzone è stata scritta dal chitarrista Adrian Smith e dal cantante Bruce Dickinson. Attacca la commercializzazione della guerra e il modo in cui viene utilizzata per alimentare l’economia globale (“The golden goose is on the loose and never out of season”), il modo in cui i politici ricchi ne traggono profitto (as the reasons for the carnage cut their meat and lick the gravy”). E dopo la fine di una guerra, il mondo è lasciato in una condizione molto peggiore rispetto a prima dell’inizio della guerra, con conseguenti guerre future e lo sviluppo di armi più potenti