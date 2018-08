La conferenza stampa del prepartita con la Lazio, ha messo in mostra un Allegri carico e ricco di spunti circa il match contro i capitolini e non solo. Il tecnico livornese ha detto che sarà una partita difficile, contro una compagine tosta e composta da calciatori tecnici e forti tecnicamente. Si prospetta quindi una gara impegnativa, che rispetto a quella con il Chievo potrebbe far registrare mutamenti tatticino comunque un ricambio di uomini. La difesa sarà il reparto confermato, con Joao Cancelo ed Alex Sandro sulle fasce, ed i due centrali Chiellini e Bonucci. In mezzo al campo conferme anche per Khedira e Pjanic, che viste le difficoltà palesate al Bentegodi potrebbero avvalersi della collaborazione di Matuidi, l’uomo non appariscente ma insostituibile. Davanti spazio a Dybala, Ronaldo e Mandzukic, uomo da battaglia al quale Allegri non pare voler rinunciare. Nel caso invece di 4-2-3-1 mascherato l posto di Matuidi sulla fascia destra toccherebbe a Cuadrado, calciatore che garantisce un equilibrio tattico maggiore rispetto a Douglas Costa. Il brasiliano potrebbe entrare a gara in corso, per dare quegli strappi utili a destabilizzare la retroguardia avversaria. Questi i dubbi che il mister scioglierà solo domani, ancge se c’è da scommere che nella sua testa la soluzione è già ben presente.



