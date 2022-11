Juventus, Vlahovic out anche contro la Lazio? A rischio anche il Mondiale? Tifosi preoccupati, ecco cosa succede

Dusan Vlahovic da quando è alla Juventus oltre a non offrire prestazioni sensazionali come quelle ammirate in maglia viola ha anche una sorta di sfortuna perenne. Adesso è arrivata anche la pubalgia per il campione serbo che, oltre a Verona e Lazio, potrebbe saltare anche il Mondiale? Le risposte le conosceremo presto anche se non filtra ottimismo in casa juventina e anche i tifosi iniziano a preoccuparsi seriamente.

Le condizioni di Vlahovic e i tempi di recupero

Una delle poche cose certe è che Vlahovic ha la pubalgia. E i tempi di recupero con questo infortunio sono abbastanza incerti, così incerti da mettere ad alto rischio anche il Mondiale. Il quesito è: rischiare e giocare per non perdere la condizione e la titolarità nella Serbia o rimanere fermo per garantire (forse) al ct Stojkovic la miglior condizione possibile già a partire dal 24 novembre contro il Brasile? Meglio la seconda, ma la pubalgia è un male che non dà tregua e con il quale Vlahovic ha convissuto per la maggior parte del 2022. Nessuno infatti garantisce che, restando ai box nelle ultime due settimane prima di volare in Qatar, il dolore non si riacutizzerà durante il torneo. Di solito ci vogliono periodi di assoluto riposo che al momento il giocatore non può avere a meno che non salti il Mondiale. Di sicuro il giocatore salterà Verona e probabilmente la Lazio.