La Fiorentina incontra Lucci, come riferisce Gianluca Di Marzio nella giornata odierna sarebbe andato in scena un’importante chiacchierata. Il dialogo avrebbe visto coinvolti soprattutto due giocatori e stiamo parlando di Milan Badelj e Alessandro Florenzi.

Quale futuro per Milan Badelj?

Il centrocampista è tornato a Firenze la scorsa estate in prestito oneroso con diritto di riscatto dalla Lazio, ma tuttavia sta facendo fatica a trovare spazio. Sono solamente 22 le presenze per lui in questa stagione e quasi tutte nel girone d’andata, condite anche da un gol. Un punto di svolta di questa sua seconda esperienza viola è stato probabilmente l’arrivo di Iachini, con sempre meno presenze raccolte con lui. Il futuro di Badelj sarà dunque lontano da Firenze e non sarà quindi ovviamente riscattato dalla Fiorentina.

La Fiorentina incontra Lucci, sul piatto Florenzi

Non si è parlato solo di uscite ma anche di entrate nel corso dell’incontro tra la Fiorentina e Lucci, con Alessandro Florenzi possibile affare in casa viola. Il terzino di proprietà della Roma è attualmente in prestito al Valencia e il suo futuro sembrerebbe essere assai in bilico. L’obiettivo dei giallorossi sarebbe quello di monetizzare dalla sua cessione e in tal senso Lucci starebbe provando a studiare una strategia. La Fiorentina tuttavia non è l’unica squadra interessata a Florenzi, perchè su di lui c’è da registrare anche l’importante gradimento dell’Atalanta. I nerazzurri disporrebbero sicuramente di risorse economiche superiori, seppur i toscani rimangano al momento in pole position. Esistono se vogliamo anche ulteriori opzioni per lui, ovvero quella di una permanenza al Valencia, oppure di un ritorno alla Roma con un nuovo allenatore. Il club spagnolo ha nell’accordo l’opzione per il riscatto, ma gli effetti del Coronavirus potrebbero influire molto su questa possibilità. Florenzi ha lasciato la Roma la scorsa estate a causa di una poca considerazione da parte di Fonseca, ma in caso di addio del portoghese potrebbero riaprirsi importanti spiragli sul suo ritorno.

