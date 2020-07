La F1 al Mugello sarà realtà? Tutto pronto per l’avvio ufficiale del campionato di Formula 1 dopo il lungo stop causato dalla pandemia

Si parte domani per la prima gara in Austria ma in tanti si chiedono: la F1 al Mugello sarà realtà? Correre nell’impianto di proprietà della Ferrari sarebbe un sogno.

Un sogno che infatti tanti tifosi vorrebbero veder realizzato e forse diverrà realtà:

Per il prestigio della pista del Mugello, di cui è proprietaria la Ferrari, sarà bellissimo vedere una gara di Formula 1. Un evento di F1 qui non può fare altro che bene, perché darà ulteriore lustro a questo impianto che è già affermato nel mondo grazie alla MotoGp.

Queste dunque sono le dichiarazioni di Giovanni Copioli, presidente di della Federmoto.

Si parla molto di questa ipotesi al punto che qualcuno già ipotizza un nome alla gara: il Gran Premio di Toscana

In tal senso dunque la provincia di Firenze è in attesa dell’ok da parte della Fia per far correre il Gp il prossimo 13 settembre.

In merito a ciò, in un’intervista al Corriere Fiorentino il sindaco di Scarperia e San Piero a Sieve, Federico Ignesti, ha dichiarato:

Il Gran Premio di Formula 1 al Mugello sarebbe un evento storico anche perché coinciderebbe con il millesimo Gp corso dalle Ferrari. Aspettando quindi un tale pronunciamento, l’Austria è pronta per ospitare la prima gara che vedrà la Ferrari di Vettel partire dalla quarta posizione.

Proprio Vettel, amareggiato per non essere stato convocato per il rinnovo del contratto, dopo le qualifiche ha dichiarato:

Oggi non è andata poi male. Non abbiamo avuto problemi con la macchina ed è stato bello essere di nuovo al volante. Abbiamo visto che non siamo i più veloci e che non siamo i favoriti, ma c’è un gran numero di vetture allo stesso livello, con distacchi molto ristretti. Domani sarà una giornata importante, cercheremo di essere i leader del gruppo che insegue i primi.

Foto: Pagina Facebook ufficiale Scuderia Ferrari