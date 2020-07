Sebastian Vettel non correrà per la Ferrari nel 2021. Ormai, la notizia è stata confermata diverse settimane fa e il suo sostituto sarà Carlos Sainz Jr. Parlando in vista del Gran Premio d’Austria per la prima volta da quando è stato annunciato che avrebbe lasciato la Ferrari alla fine della stagione, il quattro volte campione del mondo di Formula 1 ha offerto un nuovo dietro le quinte sulle circostanze del suo addio. Si pensava che i colloqui si fossero interrotti su un nuovo accordo per Vettel, il cui contratto scade alla fine dell’anno. Quando gli è stato chiesto quale fosse il punto critico con la Ferrari, ha negato che ci fosse stato un problema dalla sua parte. “Non c’era alcun punto critico“, ha detto Vettel. Dunque, abbiamo trovato un Vettel sorpreso dalla decisione Ferrari.

Sebastian Vettel sorpreso dalla decisione Ferrari

“È stata ovviamente una sorpresa per me quando ho ricevuto la chiamata da Mattia, quando mi ha detto che il team non aveva più intenzione di continuare. Non abbiamo mai avuto discussioni. Non c’è mai stata un’offerta sul tavolo e quindi, non c’era alcun punto critico“. Vettel afferma di non aver ancora discusso con nessun altro team su un potenziale posto per il prossimo anno. Spiega che potrebbe lasciare la Formula 1 senza problemi se non trovasse un sedile.

“In prospettiva, ovviamente, voglio assicurarmi di prendere la decisione giusta per me e il mio futuro. Penso di avere un carattere molto competitivo. Ho realizzato molto nello sport e sono motivato e disposto a ottenere di più. Per farlo, penso, ho bisogno del pacchetto giusto e delle persone giuste intorno a me. Quindi è quello che sto cercando al momento. Se dovesse presentarsi la giusta opportunità, ben venga. In caso contrario, probabilmente dovrò cercare qualcos’altro. Penso che sia bello iniziare la stagione, ma le prossime settimane e mesi probabilmente porteranno un po’ più di chiarezza. Di sicuro non lascerò passare Leclerc. Lotterò in pista come avvenuto nel 2019“.

Fonte immagine copertina: OaSport