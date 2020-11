La frecciatina di Luis Alberto sui social. I numeri del giocatore

La frecciatina di Luis Alberto sui social

Una storia un po’ polemica, quella di Luis Alberto. Che arriva poco dopo la presentazione in pompa magna dell’aereo della Lazio da parte del presidente Claudio Lotito. Il mezzo è arrivato in mattinata a Ciampino: scatti ufficiali e inaugurazione in attesa del primo viaggio, che probabilmente sarà verso Crotone per la prossima trasferta dei ragazzi di Inzaghi. E nel frattempo, il Mago biancoceleste, in una storia Instagram ha scritto: “Tutto molto bello, ma quando ci prendiamo cura del dentro? Fingere…”, le parole scritte accompagnate da una emoticon arrabbiata. La frecciatina di Luis Alberto sui social.

Non si capisce a chi sia rivolto lo sfogo del numero 10 laziale. I rapporti con la società sono stati sempre ottimi. Il nuovo contratto è stato firmato a fine settembre: accordo sino al 2025. Probabile che all’interno del club ci sia qualche malumore tra giocatori e dirigenza riferito al periodo d’emergenza tra caos tamponi e stipendi? Oppure l’asso spagnolo ha mal digerito qualche critica? È ancora presto per capirlo. Luis contro qualcuno ha detto la sua. Messaggio inviato. Si vedrà.

I numeri di Luis Alberto

Arrivato alla Lazio ben quattro anni fa, Luis Alberto è esploso con la maglia biancoceleste, diventando uno dei centrocampisti più forti della Serie A. Motivo per cui, con il passare delle stagioni, è diventato l’idolo dei tifosi. Con la maglia della Lazio il centrocampista spagnolo ha segnato molti goal, e soprattutto ne ha fatti segnare. Nella passata stagione è stato il giocatore in grado di servire più assist in tutto il campionato, a pari merito con Alejandro Gomez dell’Atalanta. Se Ciro Immobile è riuscito infatti a portarsi a casa la famosa scarpa d’oro, il merito è anche di Luis Alberto. Gran parte deii goal dell’attaccante napoletano provengono infatti dai piedi di Luis Alberto, in grado di servirlo in ogni modo e maniera.

