GENOVA – La Liguria resta arancione, positivo il commento di Toti. Ecco, infatti, che cosa ha affermato il presidente della Regione:

“La Liguria resta in zona arancione, con un Rt sceso allo 0.9 e una pressione in calo sugli ospedali. Una decisione che riteniamo corretta per i prossimi giorni da ogni punto di vista”.

Il governatore Giovanni Toti (foto), poi, ha aggiunto:

“Ci siamo interrogati con Alisa sulla discesa così consolidata del virus in Liguria, che avrebbe potuto portarci a un declassamento in zona gialla ma la cabina di regia ha deciso di continuare con la fascia arancione per consolidare i risultati ottenuti. E’ una decisione per evitare guai domani, visto che sarà opportuno nel periodo natalizio ridare fiato all’economia”.