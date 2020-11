ROMA – Boccia invita a tenere duro in queste settimane. Ecco che cosa ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie intervenendo all’assemblea Anci:

“Sappiamo che c’è l’aspettativa di tanti operatori che hanno dato un contributo importante in questi mesi, di ripartire. Però dobbiamo tenere duro in queste settimane perché più saremo rigorosi adesso, più metteremo in sicurezza il Paese, prima ripartiremo. Siamo convinti di potercela fare e possiamo parlare del futuro che il Paese avrà nel 20121 avendo come stella polare sempre e comunque il rafforzamento del nostro ruolo in Europa”.