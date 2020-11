Monitoraggio oceani: NASA, USA e partner europei avviano la missione

Un satellite congiunto USA-Europa costruito per monitorare il livello globale del mare è decollato su un razzo SpaceX Falcon 9 dallo Space Launch Complex 4E presso la base aerea di Vandenberg in California sabato alle 18.17 ore italiane. Ha le dimensioni di un piccolo furgoncino. Il Sentinel-6 Michael Freilich estenderà un set di dati continui di quasi 30 anni sul livello del mare raccolti da una collaborazione in corso di satelliti statunitensi ed europei. In questo modo, con il monitoraggio degli oceani, dovrebbero migliorare le previsioni meteorologiche, poiché forniscono informazioni dettagliate sulle correnti oceaniche su larga scala.

“La Terra sta cambiando e questo satellite ci aiuterà ad approfondire la nostra comprensione di come“, ha detto Karen St. Germain, direttore della Divisione di Scienze della Terra della NASA. “I mutevoli processi della Terra influenzano il livello del mare a livello globale. L’impatto sulle comunità locali varia notevolmente. La collaborazione internazionale è fondamentale sia per comprendere questi cambiamenti sia per informare le comunità costiere di tutto il mondo“.

Dopo essere arrivato in orbita, il veicolo spaziale si è separato dal secondo stadio del razzo e ha dispiegato i suoi gruppi gemelli di pannelli solari. I controllori di terra hanno acquisito con successo il segnale del satellite. I rapporti di telemetria iniziali hanno mostrato che il veicolo spaziale era in buona salute. Sentinel-6 Michael Freilich sarà ora sottoposto a una serie di controlli e calibrazioni esaurienti prima di iniziare a raccogliere dati scientifici tra pochi mesi.

Monitoraggio oceani: le origini del nome della sonda

La sonda è chiamata in onore di Michael Freilich, l’ex direttore della Divisione di Scienze della Terra della NASA. Rappresentava una figura di spicco nel far avanzare le osservazioni oceaniche dallo spazio. Freilich è deceduto il 5 agosto 2020. La sua famiglia e gli amici stretti hanno partecipato al lancio del satellite che ora porta il suo nome.

“Michael è stato una forza instancabile nelle scienze della Terra. Il cambiamento climatico e l’innalzamento del livello del mare non conoscono confini nazionali. Ha sostenuto la collaborazione internazionale per affrontare la sfida“, ha affermato Josef Aschbacher, direttore dei programmi di osservazione della terra dell’ESA (Agenzia spaziale europea). “È giusto che un satellite a suo nome continui il ‘gold standard’ delle misurazioni del livello del mare per il prossimo mezzo decennio. Questa cooperazione tra Europa e Stati Uniti è esemplare. Aprirà la strada a maggiori opportunità di cooperazione nell’osservazione della Terra“.

“Mike ha contribuito a garantire che la NASA fosse un partner costante con scienziati e agenzie spaziali in tutto il mondo. Il suo amore per l’oceanografia e le scienze della Terra ha aiutato a migliorare la comprensione del nostro bellissimo pianeta“, ha aggiunto Thomas Zurbuchen, amministratore associato della NASA per la scienza presso la sede dell’agenzia. “Questo satellite così graziosamente chiamato per lui dai nostri partner europei svolgerà il lavoro critico in cui Mike credeva tanto, aggiungendo un patrimonio di dati cruciali sui nostri oceani e pagandolo in avanti a beneficio delle generazioni future“.

Come continuerà la missione?

Sentinel-6 Michael Freilich continuerà il record del livello del mare iniziato nel 1992 con il satellite TOPEX/Poseidon e proseguito con Jason-1 (2001), OSTM/Jason-2 (2008) e infine Jason-3, che ha osservato gli oceani dal 2016. Insieme, questi satelliti hanno fornito un record di quasi 30 anni di misurazioni precise dell’altezza del livello del mare. Hanno monitorato la velocità con cui i nostri oceani si stanno alzando in risposta al riscaldamento del clima. Sentinel-6 Michael Freilich passerà il testimone al suo gemello, Sentinel-6B, nel 2025. Questo estenderà la “registrazione” climatica di almeno altri 10 anni tra i due satelliti. Il monitoraggio oceani, dunque continua.

Via

Fonte immagine copertina: comunicato stampa NASA