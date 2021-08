Lazio-Meppen, streaming e diretta tv: dove vedere amichevole

Mercoledì 4 agosto alle ore 18.30, la Lazio disputerà un’amichevole contro i tedeschi del Meppen (squadra di terza serie) a Marienfeld, sede del secondo ritiro biancoceleste (2-7 agosto) dove si sono aggregati i campioni d’Europa Acerbi e Immobile e l’argentino Correa.

Per la squadra capitolini di mister Maurizio Sarri, sarà il quinto test estivo dopo quelli giocati e vinti ad Auronzo di Cadore contro i dilettanti del Top 11 Radio Club 103 e Fiori Barp Sospirolo, seguito da quello contro la Triestina, mentre l’ultima amichevole è stata pareggiata contro il Padova, dove però i carichi di lavoro nel parte finale del ritiro bellunese si sono fatti sentire. Ricordiamo che la Lazio, esordirà in campionato sabato 21 agosto (ore 20.45) nella trasferta di Empoli e sabato 7 giocherà l’ultimo match contro gli olandesi del Twente, dopo il quale farà il ritorno definitivo a Roma, per allenarsi a Formello.

Dove vedere Lazio-Meppen in tv e streaming

L’amichevole Lazio-Meppen (calcio d’inizio ore 18.30), sarà visibile su Lazio Style Channel ma solamente per gli abbonati al canale 233 del decoder Sky. Per chi vorrà ci sarà anche la diretta streaming su Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La telecronaca sarà a cura come sempre di Luigi Sinibaldi.

Lazio-Triestina 5-2, gli highlights