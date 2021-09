Sky o DAZN? Dove vedere Torino Lazio in tv in chiaro e streaming gratis, Serie A

Il match Torino-Lazio, valido per la quinta giornata della Serie A 2021/22, si gioca giovedì 23 settembre alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino. La Lazio, dopo un bell’avvio e due vittorie in altrettante partite, arriva dalla brutta sconfitta contro il Milan e da un pareggio acciuffato in extremis contro il Cagliari. Viceversa, invece, i granata hanno perso le prime due gare, salvo poi ripartire con due vittorie nelle ultime due sfide e buone prestazioni sfoderate dalla squadra di Juric. Ecco tutte le info su dove vedere Torino Lazio in tv e streaming.

Le probabili formazioni di Torino-Lazio quinta giornata Serie A

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Brekalo, Linetty; Sanabria.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Sky o DAZN? Dove vedere Torino Lazio streaming gratis e diretta tv

Il match Torino-Lazio sarà trasmesso in diretta su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A, Serie B e di tanti altri eventi. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili.

Inoltre, si potrà guardare la partita anche su Sky, che trasmetterà la gara in diretta. In streaming, dunque, si potrà quindi vedere Toro-Lazio su Sky Go, attraverso l’app disponibile per pc, smartphone e tablet.