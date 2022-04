Lazio-Milan streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Serie A

Il match Lazio-Milan, valido per la 34esima giornata della Serie A 2021/22, si gioca domenica 24 aprile alle ore 20.45 nello stadio Olimpico di Roma. I rossoneri sono in testa alla classifica con 71 punti e affrontano i biancocelesti a caccia di una vittoria per inseguire un posto in Europa.

Le probabili formazioni di Lazio-Milan

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessié, Rafael Leao; Giroud.

Dove vedere Lazio-Milan Serie A, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? No rojadirecta, no telegram