Dopo la vittoria ottenuta contro Lokomotiv Mosca (2-0), la Lazio si prepara ad affrontare l’Olympique Marsiglia nella terza giornata della fase a gironi di Europa League. Lazio-Olympique Marsiglia si prospetta un match molto importante per il destino del Gruppo E in quanto la squadra di casa, in caso di vittoria, consoliderebbe quanto meno la seconda posizione in classifica, in un girone che sin dalle prime ‘battute’ è apparso molto equilibrato. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su Lazio-Olympique Marsiglia, streaming gratis e diretta tv in chiaro TV 8? Dove vedere il match.

Lazio-Olympique Marsiglia, match valido per la terza giornata della fase a gironi di Europa League, si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma a partire dalle ore 18.45 di Giovedì 21 Ottobre 2021. Il match verrà trasmesso in diretta tv da SKY, in particolar modo su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252) e in diretta streaming su DAZN, che ha acquistato i diritti per trasmettere tutte le emozioni dell’Europa League. Per Lazio-Olympique Marsiglia non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su TV 8.

FONTE FOTO: FACEBOOK, PAGINA LAZIO