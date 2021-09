Lazio-Roma: Zaniolo sostituito fa un gestaccio ai tifosi della Lazio (VIDEO)

Il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo, il migliore dei suoi nel derby vinto dalla Lazio per 3-2, al minuto 72 è stato sostituito da Mourinho perchè non ne aveva più, ma una volta uscito dal campo, il classe ’99 si è lasciato andare ad gestaccio nei confronti dei tifosi biancocelesti seduti in tribuna Montemario, gesto che farà discutere.

Il brutto gesto di Zaniolo