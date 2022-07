Lazio-Triestina, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

La Lazio di mister Maurizio Sarri domani pomeriggio (ore 18) allo stadio “Zandegiacomo” giocherà la sua terza amichevole estiva davanti ai tanti tifosi che come tutti gli anni hanno riempito la località bellunese di Auronzo di Cadore: avversario di turno la Triestina, formazione militante in Serie C, allenata da Andrea Bonatti (ex tecnico Lazio U19).

Il campionato dei biancocelesti comincerà domenica agosto (ore 18.30) allo stadio Olimpico contro il Bologna, mentre la prossima amichevole sarà in programma giovedì 21 luglio contro gli sloveni del Primorje.

Lazio-Triestina, probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

TRIESTINA (4-3-3): Offredi; Ghislandi, Ligi, Volta, Rapisarda; Calvano, Giorico, Crimi; Procaccio, De Luca, Sarno.

Dove vedere Lazio-Triestina in tv e streaming

Il match amichevole tra Lazio-Triestina (ore 18) sarà visibile sul canale tematico biancoceleste, ovvero Lazio Style Channel, che si può vedere (a pagamento) sul canale 233 della piattaforma satellitare Sky, con la telecronaca di Luigi Sinibaldi.

Per chi non potrà sintonizzarsi sulla tv, un altro modo di per seguire il match, è il canale radiofonico della società capitolina, Lazio Style Radio (FM 89,3 nel Lazio e in Sardegna), che ovviamente si può ascoltare anche in streaming in tutto il mondo. L’amichevole sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Attualmente oltre al canale biancoceleste, il match non ha altra copertura televisiva, se ci saranno novità vi informeremo.

14 luglio, Lazio-Dekani 5-0: gli highlights