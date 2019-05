Lotta Champions: Inter e Atalanta in pole

Lotta Champions: Inter e Atalanta favorite per lo sprint finale

Lotta Champions: Inter e Atalanta … ancora tutto da decidere. Questo dice la classifica dei serie A. Certo l’Inter è l’Atalanta, attualmente, sono le favorite, ma dietro altre due compagini potrebbero rientrare in gioco. La prossima giornata di campionato, potrebbe dare qualche indicazione in più. Inter e Atalanta, n questo momento, sono divise da un solo punto. In questo momento i bergamaschi, sono in un momento di forma smagliante. Paiono in grado di poter battere qualsiasi avversario. La banda di Spalletti invece, continua ad arrancare, con un gioco poco propositivo. L’esperienza, sponda interista, potrebbe però risultare importante, ai fini della classifica finale.

Intanto dietro è bagarre

Dietro Inter e Atalanta, a tre turni dal termine del campionato, pare che solo due compagini, possano insidiare perlomeno la quarta posizione. La prima potrebbe essere la Roma, che nonostante la frenata contro il Genoa, si trova a tre lunghezze dagli orobici. Potrebbe recuperare i punti persi, proprio approffitando di qualche passo falso di chi la precede. Poi abbiamo il Milan, che nonostante i malumori interni, continua a galleggiare in posizione interessante. Inoltre i rossoneri hanno dalla loro la tradizione, che però pare ormai troppo sbiadita. Il Torino invece con il pareggio nel derby, pare ormai fuori dai giochi Champions. Stessa sorte per la Lazio, che con la sconfitta interna, per mano dell’Atalanta, deve abbandonare determinate velleità.

La corsa Champions League

Ricapitolando, la lotta per le posizioni valide, ad una partecipazione alla prossima edizione della Champions League, é ancora aperta. Quattro sostanzialmente le concorrenti, per due posti. Inter, Atalanta, Roma e Milan. Attualmente Inter e Atalanta sono in pole position, ma ci sonono palio ben nove punti. L’Inter ad esempio, pareva aver blindato il terzo posto. Ma con gli ultimi risultati non proprio positivi, ha riaperto la corsa ad altre compagini. La corsa si fa interessante e apertissima, buon divertimento a tutti.

Fonte foto di copertina Credits: EPA/SALVATORE DI NOLFI