Valzer delle panchine in serie A, la grande protagonista

Valzer delle panchine in serie A, il massimo campionato italiano è protagonista nel toto allenatori. Sta per partire, o meglio è gia iniziata. Sarà un’estate ricca di novità. Tutto parte dall’addio di Massimiliano Allegri alla Juventus. Si libera la panchina piu importante ed ambita del nostro paese, ed una delle più interessanti in Europa. Il tecnico livornese potrebbe star fermi un anno, o decidere di approdare in una panchina di un club europei. Per lui si parla di Spagna o Inghilterra, il Manchester United potrebbe essere una metà gradita. La Juve invece accoglierà presto il nuovo tecnico. Un corsa ci sono Sarri, Inzaghi Guardiola. Occhio alla sorpresa Jurgen Klopp.

Serie A, le panchine roventi

Spalletti è ai saluti, pronto Antonio Conte. L’ex idolo dei tifosi juventini, diventerà il loro nemico numero uno. Strano il destino di un mister, che si è sempre processato tifoso bianconero. Oltre all’Inter, cambierâ guida tecnica anche il Milan. Gattuso verrà gentilmente esonerato, Al suo posto uno tra Inzaghi e Spalletti, staccata la candidatura di Eusebio Di Francesco. Qualità Gasperini approdasse alla Roma, l’Atalanta potrebbe prendere Leonardo Semplici della Spal. Alla Roma piace anche Giampaolo, che potrebbe davvero lasciare la Samp. Lazio in attesa della decisione di Inzaghi. In caso di addio, si punterà a Mihajlovoc del Bologna.

Altri movimenti

Bologna interessata a Di Francesco e Pioli. Il Napoli conferma Ancelotti, il Cagliari Maran, la Fiorentina Monella. Prandelli potrebbe lasciare il Genoa, così come De Zerbi del Sassuolo ha suscitato l’interesse di club importanti. Roma e Milan su tutte. Tudor dopo aver portato l’Udinese alla salvezza, dovrebbe essere riconfermato per un’altra stagione. Per Gennaro Gattuso si potrebbe aprire la strada della Premier League. Su il tecnico calabrese, Wolverhampton e qualche altro club. A giorno dovrebbero arrivare le prime notizie, la panchina della Juventus dovrebbe rappresentare lo spartiacque. Da qui si muoveranno tutte le altre panchine, valzer pronto a partire.

