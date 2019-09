Mai più così vicini di Marilena Barbagallo,Un successo del passaparola

Marilena Barbagallo scrive “Mai più così vicini”, un amore del passato, mai del tutto dimenticato, cambierà per sempre il destino di Siria e del misterioso ladro Delirio.

Marilena Barbagallo è nata a Catania nel 1987. Ha studiato danza e recitazione ed è laureata in Economia e gestione delle imprese turistiche. Inizia a scrivere da bambina, quando ha ricevuto in regalo il suo primo diario segreto e, da quel momento, la scrittura è diventata parte della sua vita. Pubblica in self più di dieci libri, ognuno dei quali è stato una vera e propria palestra di stile. La Newton Compton oltre a Mai più così vicini ha già pubblicato Uno sconosciuto accanto a me e Ancora accanto a me

Dall’autrice del bestseller Uno sconosciuto accanto a me

Restare nell’ombra è la sua arte. Lui non ha mai fallito, ha portato a termine più di settantacinque rapine, è imprendibile. Lo chiamano Delirio. Siria ha sempre disprezzato il “mestiere” di famiglia, e tanto più lo disprezza ora che anche per lei è arrivato il momento di prostituirsi. «Quando sarò abbastanza grande, ti sposerò», le aveva promesso il piccolo Ermes. Ma lui non è più tornato. Il giorno in cui le loro vite si incrociano di nuovo, lei non lo riconosce. Non sa che è il ladro più famoso che ci sia in circolazione. Sa solo che è più bello di come lo aveva immaginato e che non ha mai smesso di volergli bene. Presto capisce che lui non è più interessato a lei, e che quella promessa era solo una stupida frase detta da un ragazzino.

Un giorno Delirio viene convocato per un incarico che è costretto ad accettare. Non può immaginare che si troverà a commettere il primo errore della sua carriera. Che cosa accade quando un proiettile colpisce la persona sbagliata?

“Uno stile agghiacciante quanto assolutamente strabiliante. L’autrice descrive sensazioni, emozioni e dolore entrando nella mente dei protagonisti e imprimendosi nel cuore dei lettori. Un romanzo che non ti lascia via d’uscita.” } ?> } ?> } ?>} ?> «Un libro fantastico, sempre in crescendo e ricco di momenti che spezzano il fiato.» «Passione travolgente, cruda e vera. Ben scritto, pieno di suspense.»

Fonte e immagine L’editore Newton Compton

