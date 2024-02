Motorola: al MWC 2024 arriva Smart Connect e Corning Gorilla Glass

Lenovo e Motorola hanno lanciato Smart Connect, una soluzione software che unisce e crea connessione tra ecosistemi digitali, dando vita ad un’esperienza multi-device senza interruzioni. L’annuncio dimostra l’impegno delle due aziende nel fornire soluzioni software sempre più intelligenti e alla portata di tutti.

Ideale per tutti i tipi di consumatori, siano essi studenti, lavoratori, gamer o creativi, Smart Connect connette i dispositivi compatibili, come telefoni, tablet e PC. Grazie a questa soluzione, gli utenti possono passare senza problemi da un’attività all’altra e mantenere il flusso di lavoro ininterrotto. Se prima era necessario possedere dispositivi dotati dello stesso sistema operativo per godere di questa possibilità, ora basta Smart Connect. Gli utenti possono facilmente espandere ciò che viene visualizzato sui loro telefoni su uno schermo più grande, usufruendo di uno schermo più ampio per giocare o lavorare.

Smart Connect Motorola: come funziona

Smart Connect offre varie opzioni come:

cross control: navigare tra PC, tablet e smartphone utilizzando un’unica tastiera e un unico mouse assicurandosi un’esperienza di controllo fluida attraverso un solo movimento del cursore è ora possibile. In questo modo, modificare un documento su un PC Lenovo, inserire contenuti da un tablet mentre si è in riunione con i colleghi tramite telefono, si trasforma in un’esperienza unica che avviene all’interno dello stesso ecosistema di dispositivi;

swipe to stream: basta un semplice swipe per trasferire le attività di un’app tra un dispositivo e l’altro. Gli utenti possono vedere un video sul tablet, interromperlo e riprendere da dove lo avevano lasciato sul PC, oppure iniziare ad ascoltare un podcast su uno smartphone Motorola mentre fanno jogging e continuare l’ascolto da un altro dispositivo non appena rientrano in casa. Basta un semplice passaggio per mantenere la riproduzione senza perdere il punto a cui si è rimasti;

sincronizzazione delle notifiche: rimanere aggiornati con le notifiche e i messaggi su qualsiasi dispositivo, senza interrompere il flusso;

share hub: condividere file e contenuti multimediali su dispositivi compatibili con diversi sistemi operativi per semplificare le attività, dai programmi di viaggio agli appunti di una ricerca, diventa un procedimento che non richiede sforzo. Con Share Hub, gli studenti possono accedere e condividere file di grandi dimensioni senza intoppi su tutti i dispositivi collegati, senza dover occupare tonnellate di spazio di archiviazione. Che si tratti di editare un video TikTok sul pc o condividere i file di un progetto di lavoro, Share Hub rende tutto più semplice ed efficace, ottimizzando l’archiviazione del dispositivo;

appunti smart: basta inviare e-mail o servizi di messaggistica per trasferire immagini da un dispositivo all’altro. Ora puoi copiare e incollare testi o immagini da PC, tablet o telefoni come fosse un unico dispositivo;

hotspot istantaneo: trasforma il telefono in un hotspot per una connettività Internet istantanea e protetta per un tablet o un PC senza dover inserire una password;

webcam: sfrutta le fotocamere ad alta risoluzione e trasforma lo smartphone in una webcam per videochiamate o livestream, migliorando così la qualità del lavoro a distanza. Gli utenti possono spostare le videochiamate sul grande schermo del televisore, massimizzando l’esperienza di visione;

più spazio per lavorare e giocare: amplifica tutto ciò che un dispositivo Motorola è in grado di fare, come guardare video in streaming, giocare o condividere il desktop del proprio device su una smart TV.

Smart Connect regala agli utenti nuove esperienze e nuove possibilità. Sarà disponibile su qualsiasi PC Lenovo con Windows 10 o versioni successive dallo store Microsoft e su alcuni tablet Lenovo e dispositivi Motorola attraverso Google Play Store. La compatibilità dei dispositivi e i requisiti saranno forniti al momento del lancio. Questa funzione sarà disponibile nei prossimi mesi.

Il nuovo Gorilla Glass

Motorola si dedica alla fornitura di tecnologie all’avanguardia e accessibili per tutto il suo franchise. Per ribadire il suo impegno per la resistenza dei device, annuncia che l’intera gamma di dispositivi Motorola del 2024 includerà il Corning Gorilla Glass, a partire dalla seconda metà del 2024.

Il Gorilla Glass è stato sviluppato da Corning Incorporated, uno dei principali innovatori al mondo nella scienza dei materiali. Da oltre 15 anni, ha contribuito a trasformare il modo in cui le persone interagiscono con i loro smartphone. Molti smartphone Motorola dispongono già del Gorilla Glass, e questo annuncio sottolinea ulteriormente l’impegno del produttore nel fornire prodotti di alta qualità che incorporano materiali e tecnologie all’avanguardia. Questa partnership si basa anche sulla collaborazione tra Lenovo e Corning nelle categorie laptop e tablet, con l’inclusione del Gorilla Glass su alcuni laptop e tablet Lenovo selezionati.

Dalle fotocamere e dai display ai processori e alle esperienze software, Motorola progetta attentamente ogni smartphone per fornire agli utenti un’esperienza equilibrata. “I consumatori di oggi continuano a richiedere affidabilità e resistenza senza compromettere il design elegante e moderno“, ha dichiarato Ruben Castano, Head of Customer Experience di Motorola. “Utilizzando il Corning Gorilla Glass su tutti i dispositivi Motorola, vogliamo guidare il settore garantendo che ogni consumatore abbia accesso alla resistenza e alla sicurezza che deriva da questa tecnologia all’avanguardia“.

Via: ufficio stampa Motorola Italia