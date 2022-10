Nuovo governo, si stringono i tempi: tensioni nella maggioranza su alcuni nomi

Nuovo governo e ancora molti dettagli da limare. Non mancano molti giorni prima dell’avvio delle consultazioni. Mattarella ha intenzione di procedere in modo rapido visto che la maggioranza è netta. Ma nel centrodestra però non sono ancora pochi i nodi da sciogliere. E Silvio Berlusconi è quello che forse più non sta apprezzando l’atteggiamento della leader Giorgia Meloni.