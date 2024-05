Olimpia Milano-Dolomiti Trentino, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere playoff

Questa sera alle ore 20 al “Mediolanum Forum” di Assago si disputerà il match Olimpia Milano-Dolomiti Trentino, valevole per gara 2 dei quarti di finale dei playoff del campionato di basket Serie A. Nella prima sfida giocata domenica pomeriggio, la squadra dolomitica ha vinto a sorpresa con il risultato di 85-84 grazie ad un canestro all’ultimo secondo di Baldwin.

Sono 41 i precedenti totali tra le due squadre, con quella lombarda avani 28-13, mentre in casa il bilancio è 16-6. In questa stagione le tre sfide in programma le ha vinte tutte l’Olimpia: in campionato a Trento, 79-74, a Milano 91-86, mentre in Coppa Italia 80-57. Gli arbitri della sfida saranno Manuel Attard di Priolo (Siracusa), Alessandro Perciavalle di Torino e Gianluca Capotorto di Roma. Gara 3 è in programma venerdì 17 maggio alle ore 20.45.

Dove vedere Olimpia Milano-Dolomiti Trentino (gara 2)

L’incontro tra Olimpia Milano-Dolomiti Trentino, sarà visibile sulla piattaforma DAZN: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

La sfida di Assago si potrà seguire anche Eurosport 2 (canale 212 del decoder Sky e disponibile anche su Sky e Sky Go.