Previsioni meteo weekend 24 e 25 Giugno: Ondata di calore con l’anticiclone Scipione

Previsioni meteo estive: Ondata di Calore del 2023 guidata dall’Anticiclone Scipione

La prima ondata di calore del 2023 è all’orizzonte, portata dall’anticiclone africano Scipione. Nei prossimi giorni, le previsioni meteo indicano un clima soffocante con temperature che raggiungeranno e supereranno i 40°C, accompagnate da un’elevata umidità.

Fase Uno: Scipione colpisce Sardegna, Toscana e Lazio

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del noto sito di previsioni meteo www.iLMeteo.it, la temperatura inizierà a salire da oggi toccando punte di 40° in Sardegna, interessando inizialmente Sardegna, Toscana e Lazio, per poi estendersi all’intera Italia. Un flusso d’aria subtropicale proveniente dal Sahara e dall’Algeria verso il Mediterraneo porterà l’aumento di umidità e calore, espandendosi dalla Sardegna verso il centro e infine al resto del Paese.

Anticiclone delle Azzorre vs Anticiclone Africano

Per i non addetti ai lavori, quando l’Anticiclone delle Azzorre arriva da Ovest, dall’Oceano Atlantico, il caldo è sopportabile con picchi di 32-34°C e basso contenuto di umidità. Al contrario, quando arriva l’anticiclone africano da Sud, dal Sahara, il caldo diventa insopportabile con picchi di 35-39°C e una elevata percentuale di umidità nell’aria.

Fase Due: Temperature oltre i 40°C

Con questa prima ondata di caldo del 2023, le previsioni meteo indicano un ulteriore incremento delle temperature, che potrebbero raggiungere i 43°C, soprattutto nella Sardegna sudoccidentale. Questo aumento del calore, improvviso e opprimente, coincide con il periodo del Solstizio, quando le giornate sono molto lunghe, il sole rimane sull’orizzonte per almeno 15 ore e riscalda senza interruzioni.

Dettagli sulle previsioni del tempo per le regioni italiane

Le previsioni meteo per i prossimi giorni mostrano un trend costante per quanto riguarda il cielo e i fenomeni atmosferici. È prevista solo una maggiore nuvolosità nelle prossime ore sul lato occidentale, perlopiù a causa della sabbia del deserto che risalirà con il calore dall’Algeria. Questa condizione non impedirà al sole di riscaldare in modo significativo l’intera colonna troposferica.

Previsioni Meteo Dettagliate per Città: Temperature ‘Magrebine’

Il riscaldamento violento dell’aria causerà oggi temperature “magrebine”, ovvero localmente 10 gradi oltre la media del periodo. Oristano raggiungerà i 40°C, Carbonia 37°C, Bolzano e Siracusa 35°C, Ferrara, Foggia, Forlì, Nuoro, Rovigo, Sassari e Taranto 34°C, Agrigento, Bologna, Catania, Firenze, Mantova, Padova e Pesaro 33°C.

Previsioni del tempo in dettaglio: Ondata di Calore Continua e Temporali in Arrivo

Nelle previsioni di domani, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con Oristano che raggiungerà i 41°C, Carbonia 39°C, e così via. Da giovedì, anche Roma entra nella “lista delle città roventi” con 37°C. L’anticiclone africano Scipione continuerà a colpirci duramente per 4 giorni, dopodiché si prevedono dei temporali. La speranza è che gli acquazzoni non siano troppo intensi, ma l’energia accumulata dal calore potrebbe alimentare temporali di alta intensità.



Martedì 20: Al nord: nubi al Nord Ovest, più sole altrove, 37°C in Emilia. Al centro: tutto sole e caldo, primi 40°C in Sardegna. Al sud: bel tempo dappertutto, caldo in Sicilia.

Mercoledì 21: Al nord: sole e caldo intenso, anche afoso. Al centro: sole e caldo in ulteriore aumento, 43°C in Sardegna. Al sud: soleggiato e molto caldo, specie in Sicilia.

Giovedì 22: Al nord: sole e caldo intenso, anche afoso. Al centro: sole e caldo opprimente. Al sud: sole e caldo opprimente.

Tendenza: venerdì giungeranno dei temporali ad iniziare dal Nord Italia in discesa nel weekend verso il Centro-Sud con conseguente calo termico.

Previsioni Meteo weekend 24 e 25 Giugno: Temporali in vista

Le previsioni del tempo indicano che l’anticiclone africano Scipione ci colpirà duramente per 4 giorni, dopo di che sono previsti temporali. L’intensità di questi temporali è ancora da determinare, ma si prevede che saranno alimentati dal calore accumulato, quindi l’energia e il combustibile per i temporali sarà estremamente elevato da giovedì in poi.

