Roma, Vessicchio sbotta: “Andrebbe messa fuori dall’Europa per 3 o 4 quattro anni. Già si è avvalsa di uno scudetto che non doveva…”

Nei giorni scorsi ha fatto discutere molto il comportamento di alcuni tifosi giallorossi che nell’aeroporto di Budapest hanno insultato e aggredito l’arbitro inglese Anthony Taylor che era insieme alla moglie e alla figlie. A riguardo il giornalista e tifoso juventino Sergio Vessicchio, ha usato toni durissimi contro i tifosi romanisti e sul suo canale YouTube ha detto la sua opinione. Di seguito un estratto della sue parole:

“L’arbitro della finale Siviglia-Roma all’aeroporto è stato picchiato; le immagini sono andate virali e poi fatte togliere in extremis. Il direttore di gara inglese ha subito un spintone e uno schiaffo sulla nuca, prima di essere stato accerchiato dagli agenti, una vergogna! La Roma andrebbe messa fuori dall’Europa per circa tre o quattro anni, anche per altri motivi. E’ una situazione terribile quella dei tifosi della Roma che non sono nuovi a questi particolari schifezze. Dall’Inghilterra accusano che il capopopolo è Mourinho; ricordo di aver detto nel maggio del 2014 che c’era un capo Ultras che giocava nella Roma ed era Totti e mi riferii soprattutto all’omicidio di Ciro Esposito. Io feci una campagna totale contro i tifosi della Roma, che è recidiva e va messa fuori dall’Europa. Ma c’è di più, perchè rischia di andare fuori dall’Europa per un altro aspetto, molto particolare: prima del 30 giugno la Roma dovrà ricorrere per l’ennesima volta a fare plusvalenze e dovrà farle per 40 milioni per rientrare nel Far Play finanziario e il tutto in poco più di venti giorni. Attenzione però, perchè se le fa poi deve rispondere a Chinè che non vuole dare nell’occhio e farle per l’UEFA, ma non per la FIGC. Ci troviamo di fronte ad una situazione aberrante: adesso picchiano l’arbitro, poi in precedenza avevano ucciso Ciro Esposito, in precedenza uccisero Paparelli nel derby Roma-Lazio. Ci vogliamo rendere conto che questa squadra è già stata salvata per il rotto della cuffia con leggi ad hoc, già si è avvalsa di uno scudetto che non doveva essere il suo, perchè in corsa fu fatta una correzione della questione stranieri; ricordate la questione dei Rolex? Sono sempre questi qua soprattutto con la violenza: l’arbitro Taylor è stato picchiato, ma la stampa tiene questa notizia sottaciuta e questo è molto molto grave. Quello che ha combinato quest’anno Mourinho a bordo campo è una cosa aberrante e scandalosa. Ha costruito una carriera sugli errori arbitrali a suo favore, ci dobbiamo rendere conto della gravità della situazione della Roma che non deve passare sotto traccia“.

