Salvini su Sanremo 2022: “Mi piaceva Elisa, ma onore a Mahmood e Blanco”

ROMA – Salvini si è espresso su Sanremo 2022 intervenendo oggi a Radio 24. Ecco che cosa ha detto il leader della Lega:

“L’ho visto ma ieri, verso mezzanotte e mezza, mi sono addormentato perché era di una lunghezza incredibile. La mia preferita era Elisa come voce, il testo preferito quello di Fabrizio Moro ma anche altri come Irama e Morandi, hanno vinto Mahmood e Blanco e onore a loro”.

“Grazie al Festival di Sanremo per la gioia di vivere che ha espresso in questa edizione. Complimenti ad Amadeus: un gigante sul palco e un grande direttore artistico. Viva la Rai per il coraggio e la qualità delle scelte compiute!”, ha voluto scrivere invece sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ex segretario nazionale del Partito Democratico, a proposito di Sanremo 2022 che si è concluso con la vittoria di Mahmood e Blanco, nonché con ascolti record.

“Bravi Mahmood e Blanco! Una gran bella vittoria, simbolo di un’Italia contemporanea, di qualità, che si fa apprezzare in tutto il mondo. Adesso facciamo il tifo per loro anche all’Eurovision Song Contest che si svolgerà a Torino, una vetrina molto importante per il nostro Paese. Continuiamo a sostenere le nostre eccellenze in ogni campo. Viva l’Italia e la musica italiana”, afferma, in un post su Facebook, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Sempre in casa pentastellata, si esprime sulla vittoria di Mahmood e Blanco anche l’ex sindaca di Torino, Chiara Appendino: “Saranno loro, Mahmood e Blanco, a rappresentare l’Italia al prossimo Eurovision! Torino è pronta ad accogliervi, facciamo già tutti il tifo per voi!”.