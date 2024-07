Temptation Island Anticipazioni, la crisi di Raoul e nuovi colpi di scena

Temptation Island Anticipazioni della terza puntata che andrà in onda giovedì 11 luglio in prime time su Canale 5. Tutto pronto per una nuova scoppiettante puntata del reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che racconta il viaggio dei sentimenti delle coppie protagoniste nel villaggio della Sardegna. Nella terza puntata sono previsti nuovi ed inaspettati colpi di scena. Secondo le prime indiscrezioni, ad entrare in crisi sarà Alessia, la fidanzata di Lino stanca di ricevere tanti video del fidanzato sempre più vicino alla single Maika. Alessia ha già chiesto due falò di confronto immediati, ma Lino ha sempre rifiutato, disposto a viversi fino alla fine quest’avventura nel villaggio dei sentimenti. Ma la sua fidanzata, nell’altro villaggio vuole andare fino in fondo e chiederà un nuovo confronto. Cosa accadrà? Secondo diversi rumors, Alessia potrebbe anche scavalcare la recinzione del villaggio per raggiungere il fidanzato, ma in quel caso violerebbe il regolamento e sarebbe squalificata. Cosa accadrà?

Temptation Island Anticipazioni, un’altra coppia entra in crisi?

Nel villaggio dei sentimenti le sette coppie protagoniste stanno mettendo alla prova il loro amore. Nella prossima puntata sarà protagonista anche la coppia formata da Raul Dumitras e Martina De Ioannon. Quest’ultima ha iniziato ad uscire e trascorrere sempre più tempo con il single Carlo Marini. Alla visione dei filmati Raul si è dimostrato geloso e avrà una forte reazione quando vedrà i prossimi filmati durante la puntata. Come evolverà la loro storia d’amore? Ricordiamo inoltre che già una coppia ha abbandonato il reality. Si tratta di quella formata da Christian e Ludovica. Infatti, Christian dopo aver visto un filmato della sua fidanzata sempre più vicina al single Andrea ha chiesto un falò di confronto dove ha poi lasciato Ludovica. Durante il corso della puntata ci sarà spazio anche per le restanti coppie formate da: Siria e Matteo, Jenny e Tony, Vittoria e Alex, Gaia e Luca.

A questo punto, non resta che attendere la prossima puntata di Temptation Island in programma giovedì 11 luglio in prime time su Canale 5, per scoprire come evolveranno tutte le storie d’amore protagoniste di quest’edizione del reality. Le coppie del reality abbandoneranno il villaggio insieme o separate?