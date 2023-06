Temptation Island 2023 Anticipazioni, ecco le prime coppie del reality

Condividi su:





Temptation Island 2023 Anticipazioni sulle coppie. Il programma dopo un anno di assenza torna in prime time su Canale 5. La prima puntata andrà in onda lunedì 26 giugno e piano piano si stanno svelando le 7 coppie che prenderanno parte in questo lungo viaggio nei sentimenti. Al timone della conduzione ci sarà di nuovo Filippo Bisciglia che accompagnerà le coppie verso la scelta finale tra un filmato e l’altro durante i falò.

Temptation Island 2023, ecco chi sono le coppie del reality

Nel giro delle ultime settimane, sono state svelate le sette coppie che prenderanno parte al reality Temptation Island, un lungo viaggio di 21 giorni nel mondo dei sentimenti che porterà i protagonisti a prendere una strada ben precisa, per quel che riguarda il loro rapporto di coppia.

Ecco l’elenco delle coppie:

Mirko e Perla, sono fidanzati da cinque anni e lei si è trasferita a Salerno per lui. Al momento la loro relazione vive uno stato di apatia.

Ale e Federico, convivono da tre anni. Lei vorrebbe più certezze come il matrimonio e la famiglia. Lui al momento non è dello stesso parere.

Manu e Isabella sono fidanzati da quasi quattro anni e hanno una diversa estrazione sociale

Daniele e Vittoria, in crisi perché lei vorrebbe un figlio mentre lui è restio all’idea; in più non fanno che litigare nell’ultimo periodo.

Francesca e Manuel invece stanno insieme da due anni e quattro mesi ma vivono un rapporto fatto di tira e molla.

Alessia e Davide sono fidanzati da undici anni e di recente lui ha scoperto di esser stato tradito e non sa se continuare a portare avanti la storia.

Gabriela e Giuseppe infine sono legati da sette anni, ma in questo lasso di tempo ci sono stati tanti tradimenti.

Come andrà a finire il percorso delle sette coppie?

Condividi su: